Путин откроет памятник Примакову

Во вторник, 29 октября, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника ученому и политику Евгению Примакову, сообщили в пресс-службе Кремля. Монумент установлен в сквере у здания МИД.

В этот день Примакову исполнилось бы 90 лет. Решение об установке памятника было принято в феврале 2018 года.

Памятник создан коллективом под руководством скульптора, народного художника Георгия Франгуляна.

Напомним, что также завтра глава государства проведет переговоры с кубинским коллегой, который посетит Россию с рабочим визитом.