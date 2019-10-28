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28.10.2019 14:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья призвал ускорить строительство развязки в Химках - "люди ждут". Андрей Воробьев также передал письмо по "обманутым дольщикам" - их в области больше всего.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Глава государства предложил начать с транспортной развязки в Химках. Проектирование завершено, до конца года будет объявлен конкурс, и строительство начнется или в декабре, или в начале 2020 года, а сдать развязку нужно будет в 2021 году. Самое сложное - подготовка территории, но и энергетики, и газовики идут навстречу, рассказал Андрей Воробьев. "Люди ждут, поэтому нужно ускоряться", - заметил президент.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Губернатор также сообщил, что в этом году дополнительно 76-79 тысяч человек приедут в Подмосковье. Сейчас население области составляет 7,6 миллиона. Воробьев назвал приоритетом рабочие места и инвестиции и сообщил про заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании инвестируют серьезные деньги.

"Конечно, мы тоже идем им навстречу, разные программы поддержки существуют, и очень важным было решение, которое вы приняли: дать возможность губернаторам без конкурсов, без торгов предоставлять земельные участки, - поблагодарил глава региона. - Это, конечно, сокращает сроки, облегчает, дает дополнительные преимущества нам, когда мы с инвестором разговариваем".

С 1 октября работает программа "Активное долголетие", которая касается около 2 миллионов человек. "Это не только льготы - их у нас где-то на 35 миллиардов рублей для пенсионеров, - сказал докладчик. - Это то, о чем вы говорите: чуткая власть и дополнительное внимание к пенсионерам". Это и туристические поездки, и занятия в клубах, и передвижные комплексы для диспансеризации. "Вы что-то уже получаете по этой программе?" - уточнил Владимир Путин. "Да, конечно, мы получаем передвижные медицинские центры. Буквально недавно мы еще раз отчитывались по исполнению по нацпроектам перед правительством РФ. Все стараемся сделать в срок", - заверил собеседник.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"В связи с переходом строительной отрасли на новые принципы финансирования работы, как у вас в целом эта отрасль выглядит, потому что для Московской области это всегда было актуально, а в последние годы особенно, и что с обманутыми дольщиками?" - спросил Путин. "Мы строим с Москвой больше всех - это хорошо известный факт", - констатировал Воробьев. Но, действительно, в предыдущие годы - 2005-2015 - накопилась серьезная проблема по обманутым дольщикам. "За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тысяч дольщиков, и осталось еще 27 тысяч", - доложил губернатор и рассказал, что подготовил письмо по обманутым дольщикам. Их, к сожалению, в Подмосковье больше всех в стране. "Поэтому здесь очень важно получить поддержку", - пояснил он.

Воробьев также отчитался по поручению спроектировать два детских медцентра, детские больницы - в Красногорске и Балашихе. "Мы в этом году заканчиваем проектирование одной и заходим в экспертизу по другой. Поэтому тоже хотелось бы вашей поддержки по этому направлению", - сказал он.

Поддержка нужна и в плане создания двух образовательных центров по примеру "Сириуса": физтех-лицей в Долгопрудном и гимназия Примакова. "Мы хотим туда приглашать и давать возможность бесплатно обучаться талантливым, одаренным детям. Для этого нужны кампусы, и увеличить вместимость этих двух школ", - пояснил докладчик.

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