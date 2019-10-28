РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой

Поезда нового модельного ряда с душем в каждом вагоне начнут курсировать по российским железным дорогам с конца ноября.

Как сообщает Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД), первый обновленный состав отправится из Москвы в Белгород 27 ноября. В пункт назначения фирменный поезд №072В/071В "Белогорье" прибудет на следующие сутки. Из Москвы поезд будет стартовать в 23.00 с прибытием в Белгород в 08.15 следующего дня. Из Белгорода отправление запланировано на 21.00 с прибытием в Москву на следующие сутки в 06.59. Время в пути из Москвы в Белгород составит 9 часов 15 минут, обратно - 9 часов 56 минут.

С 8 декабря после введения нового графика поезд будет отправляться из Белгорода в 21.05 и прибывать в Москву в 06.56, а на обратной дороге - в 21.58 и 08.05 соответственно. В пути поезд сделает остановки на станциях Тула-1, Орел, Курск, Солнцево, Ржава и Прохоровка.

В составе поезда вагоны трех типов: СВ, купе и плацкарт. Также будет работать вагон-ресторан. Обновленный состав выполнен в виде двухвагонного сцепа, что дает эффективное использование общего пространства. Герметичные переходы обеспечивают удобство при переходе из одного вагона в другой. В поезде установлены вендинговые аппараты по продаже горячих напитков, разных сладостей и чипсов, а также специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды - пурифайеры. Помимо этого в вагонах оборудованы комнаты, где установлены дополнительные раковина, холодильник и микроволновая печь.

Для обеспечения максимального комфорта место каждого пассажира оснащено светильниками, разъемами USB и розетками.

Каждый вагон оборудован душевой кабиной. Туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилками для рук. Кроме прочего, в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

Поезд №072В/071В "Белогорье" сообщением Белгород - Москва курсирует ежедневно, отправляясь с Курского вокзала столицы. Продажа билетов на поезд уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".