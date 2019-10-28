РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой

Новости

Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом 19:56
Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба 19:46
В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям 19:19
На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника" 19:08
Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем 18:54
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле 18:52
На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды 18:49
Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве 18:47
В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов 18:45
В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 18:27
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки 17:53
В Кировской области завели уголовное дело по ДТП с четырьмя погибшими 17:51
Аквалангисты Каспийской флотилии показали новую технику подводного боя 17:45
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 17:40
Пензенская полиция проверит видео с издевательствами над котенком 17:35
Из красноярского отеля эвакуировали 100 человек 17:31
Профсоюзы на выборах в Беларуси выдвинут более шести тысяч наблюдателей 17:30
В Петербурге подростка поместили в психлечебницу после убийства матери 17:25
В Петербурге няню ребенка обвинили в краже денег у хозяев 17:22
Пищекомбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей 17:17
Фестиваль "Московская премьера" откроется новым фильмом Алексея Федорченко 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 19:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой

Текст: Ольга Игнатова
Поезда нового модельного ряда с душем в каждом вагоне начнут курсировать по российским железным дорогам с конца ноября.
Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Как сообщает Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД), первый обновленный состав отправится из Москвы в Белгород 27 ноября. В пункт назначения фирменный поезд №072В/071В "Белогорье" прибудет на следующие сутки. Из Москвы поезд будет стартовать в 23.00 с прибытием в Белгород в 08.15 следующего дня. Из Белгорода отправление запланировано на 21.00 с прибытием в Москву на следующие сутки в 06.59. Время в пути из Москвы в Белгород составит 9 часов 15 минут, обратно - 9 часов 56 минут.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Категория вагонов "плацкарт" может исчезнуть из поездов в России

С 8 декабря после введения нового графика поезд будет отправляться из Белгорода в 21.05 и прибывать в Москву в 06.56, а на обратной дороге - в 21.58 и 08.05 соответственно. В пути поезд сделает остановки на станциях Тула-1, Орел, Курск, Солнцево, Ржава и Прохоровка.

В составе поезда вагоны трех типов: СВ, купе и плацкарт. Также будет работать вагон-ресторан. Обновленный состав выполнен в виде двухвагонного сцепа, что дает эффективное использование общего пространства. Герметичные переходы обеспечивают удобство при переходе из одного вагона в другой. В поезде установлены вендинговые аппараты по продаже горячих напитков, разных сладостей и чипсов, а также специальные аппараты для фильтрации и нагрева воды - пурифайеры. Помимо этого в вагонах оборудованы комнаты, где установлены дополнительные раковина, холодильник и микроволновая печь.

Для обеспечения максимального комфорта место каждого пассажира оснащено светильниками, разъемами USB и розетками.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года

Каждый вагон оборудован душевой кабиной. Туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилками для рук. Кроме прочего, в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

Поезд №072В/071В "Белогорье" сообщением Белгород - Москва курсирует ежедневно, отправляясь с Курского вокзала столицы. Продажа билетов на поезд уже открыта. Оформить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Белгородская область Белгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit