Самые конфликтные школы возьмут на особый контроль

Выявить самые конфликтные учебные заведения и научить их персонал правильно выходить из спорных ситуаций, а лучше вообще их не допускать - такова цель проекта "Бесконфликтная школа", который начался в Подмосковье. Инициатором проекта стала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Все школьные конфликты - на одно лицо. Несколько подростков выбирают жертву и начинают ее травить. Жертвой может стать новый ученик или подросток, чем-то отличающийся от остальных - отличник, очкарик, толстый, рыжий, из бедной, приемной или многодетной семьи. "Для моей девочки буллинг начался, когда она отказалась делать проектную работу за одноклассниц, выполнила только свою часть. К счастью, у нас в семье очень доверительные отношения, и дочь сразу же поделилась со мной проблемой", - рассказывает "РГ" Елена Черткова из Люберец. В ее случае на высоте оказались и школьные педагоги, которые оперативно вмешались в ситуацию.

Обычно же учителя долгое время не замечают проблемы. "И не всегда потому, что не хотят в это вникать. Сложно заметить, что в классе что-то не так, если у учителя в день пять приходящих классов. Особенно если учитель строгий и на уроке требует жесткой дисциплины", - рассуждает Елена. Каждое десятое связанное с образованием обращение к детским омбудсменам касается школьной травли. Это статистика федерального аппарата уполномоченного по правам ребенка. В аппарате Мишоновой "РГ" подтвердили: количество обращений по школьным конфликтам с каждым годом растет. Причем никакие элитарные признаки учебного заведения не гарантируют того, что в его стенах не процветает буллинг - конфликты с элементами травли между детьми, в которые педагоги предпочитают не вмешиваться, случаются и в элитных гимназиях, и в самых обычных школах, где много детей мигрантов. "Прослеживается другая тенденция - чем крупнее город, тем больше там школьных конфликтов. А в школах небольших подмосковных городов их крайне мало, а то и вообще нет", - подчеркнули в ведомстве Мишоновой.

Детские конфликты с элементами травли, куда педагоги предпочитают не вмешиваться, случаются и в элитных гимназиях, и в обычных школах

В чем суть проекта? На Школьном портале Московской области запустили опрос о буллинге, в котором предлагается принять участие и педагогам, и ученикам. Опрос анонимный, нужно лишь указать город и номер школы. Детские и взрослые вопросы схожи, чтобы можно было сделать вывод о том, одинаково ли ученики и учителя оценивают ситуацию в своей альма-матер.

На сегодняшний день на вопросы ответили более 15 тысяч человек, но время еще есть - опросник будет активен до конца месяца. Затем на основе ответов будут отобраны учебные заведения с наивысшим уровнем конфликтности. И с ними начнется работа. С учителями и директорами этих школ проведут тренинги и мастер-классы о том, как распознать буллинг на самых начальных этапах, пока он не привел к каким-то тяжелым последствиям. А они могут быть разными, в лучшем случае жертве школьной травли испортят личные вещи, в худшем - здоровье. Уже были случаи, когда затравленные одноклассниками дети прыгали из окон и оставались калеками.

У школьников будут свои занятия, во время которых их научат обходить конфликтные ситуации, но главное - вовремя сигнализировать, если начинается травля. С детьми поработают специалисты академии социального управления, они объяснят, что рассказать учителям и родителям об агрессии со стороны одноклассников - не стыдно. Отдельные встречи на эту тему проведут и с родителями.

По промежуточным результатам опроса уже понятно, что Люберцы, Балашиха, Мытищи, Химки, Подольск, Лобня, Королев, Павловский Посад, Богородский и Сергиево-Посадский округа являются лидерами по количеству жалоб на школьные конфликты.

Проект "Бесконфликтная школа" рассчитан примерно на год. После этого на Школьном портале будет проведен еще один опрос на ту же самую тему, который покажет, изменилась ли ситуация.