Синоптики предупредили о нехватке кислорода в столичном воздухе

Холодный атмосферный фронт принес в столичных регион не только понижение температуры, но и понизил атмосферное давление, повысил влажность и, как следствие, вызвал гипоксию в воздухе. Для кого такая погода будет дискомфортна, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Холодный и малоподвижный атмосферный фронт кардинально повлияет на погоду, понизив ниже нормы все показатели, включая температуру воздуха, давление и количество кислорода, - рассказывает Позднякова. - Так, если сегодня в столице воздух не прогреется выше +10 градусов, то уже завтра не выше 5, осадки возможны в виде дождя. А со среды по выходные дни температура будет ниже нуля и пойдет снег.

Атмосферное давление будет ниже нормы на 10-15 мм, составив около 740 мм рт. ст. При низкой температуре воздуха осадки приведут к повышению влажности. Все это спровоцирует дефицит кислорода, его показатели будут ниже нормы на 10-12 единиц. По словам Поздняковой, такая погода может способствовать обострению заболеваний опорно-двигательной системы, суставов, органов дыхания, а также сердечно-сосудистой системы, некоторые могут ощущать вялость и сонливость.

"Улучшение в погоде мы ожидаем со 2 ноября, когда осадки прекратятся, немного потеплеет, а количество кислорода в воздухе приблизится к норме для этого времени года", - поясняет Позднякова.