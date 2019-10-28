Уровень преступности в Москве за девять лет снизился в несколько раз

Две трети москвичей считают свой город безопасным, в то время как еще несколько лет назад таких горожан было лишь чуть больше трети. Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень важным это обстоятельство. 28 октября на общегородском совещании по профилактике правонарушений он подчеркнул, что обстановка в городе должна в первую очередь оцениваться не только по статистике преступности, но и по тому, как чувствуют себя в нем жители.

Преступность же в Москве год от года снижается. "С конца нулевых годов и по сравнению с 2010-м годом разбойных нападений стало в пять раз меньше, угонов машин и квартирных краж - в четыре раза, убийств - в два раза", - привел цифры мэр.

Но есть и другие цифры, продолжал он. Ежегодно в Москве совершается около 300 тысяч преступлений. Огромное количество - порядка 60%, из них по-прежнему совершают приезжие. Но если прежде примерно четверть из этого количества приходилось на долю мигрантов из зарубежья, то сейчас их вклад уменьшился до 14%. "А вот количество преступлений, совершаемых разного рода гастролерами, остается неизменным", - подчеркнул Собянин.

Помочь в борьбе с ними, по мнению главы города, должна система по распознаванию лиц. В течение этого года в столице работали с нею в порядке эксперимента в метро и видеонаблюдении на улицах. Теперь власти намерены широко интегрировать эту систему в обеспечение правопорядка и безопасности столицы в целом. Беспокоит мэра и то, что растет IT-преступность - в торговле, финансовой сфере, телефонное мошенничество. Для борьбы с ними он считает необходимым также применять новейшие технологии. Столичные власти уже заключили соглашение с ГУ МВД, чтобы помочь органам в оснащении ими своих подразделений: "Полиция не должна уступать преступникам, а быть даже на шаг впереди".

Глава ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов рассказал, что, в частности, лишь благодаря видеонаблюдению в городе раскрыты 3 тысячи преступлений, а в целом раскрываемость в городе выросла с 12 до 15%. Взяли на вооружение цифровые технологии и сотрудники опорных пунктов по охране общественного порядка в Москве, рассказала председатель Общественного Совета при ГУ МВД Москвы Татьяна Косаревич. Видеонаблюдение помогло раскрыть в жилом секторе 11 тысяч правонарушений. Преступность в жилых кварталах снизилась на 17 процентов.

Именно на жилых районах, которые с помощью программы "Мой район" правительство Москвы старается сделать сейчас светлее, уютнее и комфортнее, мэр призвал сотрудников правоохранительных органов сосредотачивать внимание и дальше. "Нужно ужесточить борьбу с наркоторговлей., - отметил он. -У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками. Мы знаем точки распространения - те же ночные клубы, где надо системно, серьезно наводить порядок".

Как и прежде, 60% преступлений совершают в столице приезжие. Но если раньше из этого количества на долю мигрантов из зарубежья приходилось 25%, то сейчас только 14 %

Москва уже доказала, что умеет добиваться конкретных результатов с помощью такой адресной работы. В самом начале работы нового правительства города в 2010 году была составлена криминогенная карта Москвы, по которой стало возможно отследить все места, в которых совершается большинство преступлений. Ими оказались, напомнил мэр, в основном торговые центры и транспортно-пересадочные узлы. Их взяли под повседневный прицел видеокамер, правоохранительных патрулей. И сейчас эти точки перестали быть опасными. Но и мигрантов, которых в городе сотни тысяч, полагает Собянин, выпускать из вида не стоит. И не только с точки зрения правопорядка. "Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше, исходят из миграционного потока, который мы наблюдаем". Это необходимо, по его мнению, и для защиты трудовых прав москвичей: "Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Мы должны добиваться, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, был зарегистрирован и платил налоги".

Не обошел мэр и тему и уличных беспорядков, которые до сих пор лихорадят Украину, прокатились "по витрине капитализма" Гонконгу, "мекке туризма" Парижу и "тишайшему городу" Барселоне. Прошли ряд несанкционированных митингов и в Москве, которые привели к серьезным проблемам на улицах города. "И то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, наоборот, они хотели бы эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", - заключил Собянин.