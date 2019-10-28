Дальнейшую судьбу сгоревшего тринадцать лет назад комбината "Правда" могут решить студенты. Им предложили подумать, каким они видят заброшенное здание после реставрации. Свои проекты начинающие строители и реставраторы из шести столичных вузов презентуют на молодежном форуме "Наследие".

Форум, стартовавший в конце сентября, проходит в Москве второй раз.

- Мы с коллегами смотрим, что у нас получилось, а что пока нет. Но в любом случае видим, что мероприятие набирает обороты. И мы постараемся сделать его ежегодным, - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Он, кстати, не исключил, что форум будет проходить в других городах, в том числе и подмосковных.

Программа "Наследия" в этом году расширена. Мастер-классы и лекции, посвященные нюансам охраны памятников истории, уже идут. Их сейчас посещают студенты. Финальные "круглые столы", дискуссии и доклады, но уже с участием экспертов из Москвы и регионов, запланированы на 21 ноября. Днем позже слово возьмут участники студенческого конкурса проектов. Соревнуются восемь команд - сборная "солянка" из шести ведущих вузов. В их числе, например, учащиеся Московского архитектурного института, Московского государственного строительного университета, Государственного университета управления.

Начинающие реставраторы и инженеры в эти дни ломают голову над будущим комбината газеты "Правда", построенного еще в довоенные годы по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. В разное время в здании базировались редакции советских и российских газет "Правда", "Сельская жизнь", "Комсомольская правда", "Парламентская газета". После пожара, случившего в 2006 году, журналистам пришлось искать новые дома. С тех пор когда-то известный на всю страну печатный комбинат, расположенный по соседству с "Российской газетой", так и стоит заброшенный.

- Сейчас здание комбината в неудовлетворительном состоянии и требует проведения комплексной реставрации, - пояснил Емельянов. - Студентам предстоит придумать, как сохранить этот памятник и при этом дать ему вторую жизнь.

Над дальнейшей судьбой комбината думают восемь команд - сборная "солянка" из шести ведущих столичных вузов

По словам Емельянова, реставраторы могут прийти в "Правду" в ближайшие годы, но для начала нужен проект. Не исключено, что идеи студентов возьмут за основу. По крайней мере, на это надеется студентка четвертого курса Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Дубовицкая. По ее словам, над проектом работают восемь человек. Концепция готова на 80% - осталось обозначить мелкие детали. "Здание само по себе непростое, много ограничений, которые мешают подогнать его под современные реалии, - объяснила Дубовицкая. - Например, там очень маленькие кабинеты, многие из которых менять нельзя". О том, что студенты предлагают открыть в здании, Светлана до презентации предпочитает пока не говорить. По словам организаторов, свои идеи участники конкурса раскроют 22 ноября. Тогда же станут известны и авторы лучших.