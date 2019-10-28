Ивановский областной суд отменил обвинительный приговор из-за того, что судья первой инстанции нарушил тайну совещательной комнаты: еще до оглашения приговора поинтересовался, придет ли будущий осужденный на суд.

Некий гражданин М. забрался днем в подвал одного дома в Иваново и вытащил оттуда велосипед. Об этом можно говорить как о факте, поскольку и сам М. этого не отрицает.

Но что это было - кража или грабеж? Здесь версии расходятся. Следствие настаивает на грабеже, за который наказание строже. Защита требует признать визит в подвал за чужим велосипедом кражей, ведь очевидцев не было. Единственный свидетель в деле, и тот не видел, как подсудимый брал злополучный велосипед.

Между тем грабеж творится открыто, жертвы должны видеть и бояться, это непременное условие. Потому за грабеж и наказывают жестче.

В данном случае суд первой инстанции согласился с версией следствия и осудил молодого человека на полтора года колонии общего режима за грабеж. Защита надеялась на горячее обсуждение вопроса "кража или грабеж?" в апелляции. Однако итоговый результат превзошел даже самые смелые ожидания адвокатов: обвинительный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

Даже косвенно намекнуть прокуратуре, какой ожидается приговор, например, пригласив заранее конвой, должно считаться нарушением тайны совещательной комнаты суда

Промашку допустил судья первой инстанции. Утром 9 августа нынешнего года он, заслушав последнее слово обвиняемого, удалился в совещательную комнату. Ровно через три дня - утром 12 августа - он огласил приговор. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде, и судья заранее поинтересовался, придет ли молодой человек на приговор. А поскольку подсудимого не было, судья в резолютивной части объявил гражданина в розыск.

Молодой человек был быстро найден и помещен в следственный изолятор. С точки зрения обывателя, все выглядит логично. Однако областной суд нашел в действиях судьи первой инстанции нарушение фундаментальных принципов: была раскрыта тайна совещательной комнаты.

Безусловно, судья не был трое суток заперт в отдельной комнате для раздумий, но юридически он находился в совещательной комнате все это время. Он должен был размышлять, взвешивать и ни в коем случае не обсуждать дело и возможное решение по нему с кем-то посторонним. А посторонние в данном случае - весь мир. Все остальные должны узнать о принятом решении в момент оглашения приговора. Даже намекнуть кому-то о возможном решении уже противозаконно. Получение информации о неявке подсудимого, как решила апелляция, разглашало тайну. Пусть и косвенно.

"Нарушение тайны совещания судей при постановлении приговора относится к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона и влечет безусловную отмену приговора", подчеркнул облсуд.

Обвиняемый выпущен из СИЗО, вместо ареста ему вновь назначена подписка о невыезде. А первой инстанции предстоит заново провести процесс. Кроме того, дело включено в свежий обзор судебной практики Ивановского областного суда как ориентир для судей.