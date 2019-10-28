Лефортовский районный суд столицы 28 октября признал бывшего временно исполняющего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его экс-заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате более 40 миллионов рублей бюджетных средств.

Суд приговорил Гамидова к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. В такой же колонии будет отбывать срок заключения и Юсуфов, но на год меньше.

По решению суда оба фигуранта дела должны компенсировать нанесенный ущерб.

Прокурор в прениях просил назначить наказание Гамидову и Юсуфову в виде семи и шести лет колонии строгого режима соответственно. Но суд проявил снисхождение и назначил меньшее наказание в менее строгом спецучреждении ФСИН.

Как установил суд, деньги, присвоенные осужденными, были выделены государством на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале. Или как в народе его называют - миграционный "отстойник".

Эпизод, по которому осудили этих двух бывших высокопоставленных чиновников, был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому являются еще несколько бывших вице-премьеров и министров дагестанского правительства. Гамидов и Юсуфов получили наказание по части 4 статьи 160 УК РФ.

Напомним, что по громкому "дагестанскому делу" под стражу были взяты кроме председателя правительства республики Гамидова также вице-премьер Шамиль Исаев, экс-министр науки и образования Шахабас Шахов и еще несколько экс-чиновников. Аресты продолжаются до сих пор. Следствие по этому дело еще не закончено.

То, что осужденные жили далеко не по средствам, показали обыски. У экс-главы дагестанского кабинета министров нашли позолоченный пистолет ТТ с его инициалами, пистолет Стечкина, два автомата, патроны, золотые монеты, приспособления для употребления наркотиков и несколько огромных особняков. В одном из них красовалось чучело амурского тигра. Напомним, это животное занесено в Красную книгу, и его уничтожение карается Уголовным кодексом.

А еще в домах Гамидова нашли устройства, которые позволяли глушить мобильную и радиосвязь. А заодно защищать от прослушки. Чиновник уверял, что все это имущество баснословной стоимости заработано честным трудом. Якобы работая тренером по борьбе, он стал богатым человеком. Интересно, что во время своего последнего слова в суде он заявил, что готов выйти под любой залог, мол, деньги для него - не проблема.

Что касается закончившегося судебного процесса, то он проходил с напряжением. Здание Лефортовского суда, пожалуй, еще не видело такого наплыва родственников одного подсудимого - бывшего премьера Дагестана.

Экс-глава кабинета министров Республики Дагестан Абдусамад Гамидов похитил почти 41 миллион бюджетных рублей

Заседания суда то объявлялись открытыми, то вновь закрывались. В первый раз суд закрыл двери для посторонних из-за того, что гособвинителю начали угрожать. Ему прислали сообщение с угрозами на личный мобильный телефон. Другому прокурору прямо в коридоре суда кто-то из многочисленных родственников обвиняемых выкрикивал угрозы. Пришлось усилить охрану гособвинителям.

На этом скандалы не закончились. Арестом завершилась адвокатская практика в этом процессе для Дагира Хасавова, защитника Гамидова. Адвокат, по данным следствия, устроил настоящую травлю пострадавших - свидетелей обвинения. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом".

Виновным себя юрист не признал. Сейчас он находится в СИЗО.