Пищекомбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) порядка 88 миллионов рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник". Об этом ТАСС сообщили в суде.

В частности, Навальный обязан выплатить 29,2 миллиона в качестве компенсации морального вреда и 18 тысяч госпошлины. Аналогичную сумму должны перевести ФБК и Соболь. Общая сумма взыскания составила 88 миллионов.

Суд также обязал Навального удалить ролик про пищекомбинат, поскольку там содержатся сведения, порочащие деловую репутацию компании. Согласно документам, представленным в суд истцом, один из клиентов "Московского школьника" расторгнул с предприятием контракт после публикации ролика на YouTube-канале "Навальный Live".

В феврале на канале был опубликован видеоролик, в котором одна из бывших сотрудниц комбината раскритиковала его работу. По ее словам, предприятие поставляло в детские учреждения просроченные продукты. После этого комбинат подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он просил взыскать с Навального, Соболь и ФБК полтора миллиарда рублей компенсации.