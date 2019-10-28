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28.10.2019 22:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выходим в свет

Коммунальные отходы будут приносить пользу населению
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
Сразу на нескольких подмосковных полигонах твердых бытовых отходов устанавливают системы, с помощью которых свалочный газ будут превращать в электричество. "На полигоне "Торбеево" в Люберцах станция уже работает, на "Тимохово" в Богородском округе приступили к монтажу, приняты решения по "Кучино" в Балашихе и "Ядрово" в Волоколамске", - сообщил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Еще в 2013 году в стране была запущена программа по развитию отрасли возобновляемых источников энергии "Зеленая энергетика", призванная, в частности, дорастить до определенного объема долю электроэнергии, получаемой с помощью солнца, ветра или свалочного газа. В Московском регионе солнце и ветер не сработали - их мало, и появляются они так непредсказуемо, что инвесторы, готовые вкладываться в строительство солнечных батарей и ветряных мельниц, все не находятся. А вот свалок в том же Подмосковье - в избытке, но до недавнего времени и они были непривлекательны для инвесторов, ведь добывать газ и превращать его в свет можно лишь на законсервированных полигонах. Но когда область стала массово закрывать свои свалки, инвесторы быстро нашлись.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
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Как это работает? Сначала полигон "прошивают" сетью полых пластиковых трубок. Их соединяют в одну магистраль с резервуаром для сжигания метана. Полигон накрывают пленкой и пересыпают землей, чтобы свалочные газы не нашли никакого другого выхода наружу, кроме магистрального. Так метан скапливается в резервуаре, его сжиганием окисляют до водяного пара и углекислого газа. В результате этой химической реакции вырабатывается электрическая и тепловая энергия. Кстати, один полигон может бесперебойно поставлять электроэнергию 25 лет, потом производство метана внутри него начинает постепенно сокращаться.

Единственный минус такого способа получения света - его дороговизна. Себестоимость одного киловатта в несколько раз выше, чем при традиционном способе выработки электроэнергии. "Но Московская область стала единственным регионом в стране, где будет применяться зеленый тариф на топливо, получаемое из отходов", - говорит Евгений Хромушин. Зеленый тариф гарантирует, что для конечного потребителя энергия из возобновляемых источников дойдет по общепринятой цене. А разницу между нею и реальной стоимостью производителям компенсирует государство. "Мы полностью выбираем квоту оптового рынка, 120 миллиардов рублей будет идти на возмещение затрат", - утверждает зампред.

Конечно, света на свалках много не сгенерируешь - в данном случае речь идет об объеме до 5 мегаватт электроэнергии с каждого полигона. Но ведь в ближайшей перспективе у Подмосковья - четыре завода по термической обработке отходов. А как заявил недавно на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ, один мусоросжигательный завод в Подмосковье сможет обеспечить электроэнергией до 1,5 миллиона человек.

Область - единственный регион в стране с зеленым тарифом на топливо, получаемое из отходов

Напомним, два первых завода по термической обработке мусора в Воскресенском и Наро-Фоминском округах Московской области планируется открыть во второй половине 2021 года. Еще два появятся весной 2022-го в Солнечногорском и Богородском городских округах.

Тем временем

В следующем году в Подмосковье начнется рекультивация еще восьми мусорных полигонов. Это "Вальцово" в Ступино, "Дубна правобережная", "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Парфеново" в Сергиевом Посаде, "Княжьи горы" в Шаховской, "Павловское" в Истре, "Съяново" в Серпухове и "Часцы" в Одинцово. К 2021 году область планирует рекультивировать 15 из 24 полигонов, закрытых за последние шесть лет.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Рыбникова
Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа
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