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28.10.2019 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стрельба и деньги

В Москве у подпольного инкассатора отобрали 9 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Стрельбой и дракой, как в фильмах про ковбоев, закончилось, казалось бы, обыденное снятие с банковского счета некоторой суммы денег. Вот только сумма была необычной - 9 миллионов рублей наличными.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прохожие услышали стрельбу на улице Зацепский Вал, что в районе Павелецкой площади. И, разумеется, сообщили в полицию. Полиция прибыла быстро и установила, что произошло нападение на жителя столицы, который вышел из финансово-кредитного учреждения. Налетчики, выстрелив несколько раз в воздух, избили человека, вышедшего из банка, и отобрали у него две сумки с этими миллионами.

В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк

Впрочем, далеко убежать налетчики не смогли. Полицейские их вычислили и задержали на улице Маршала Бирюзова. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Под замком оказались двое уроженцев Северного Кавказа.

У следствия возникли, мягко говоря, неудобные вопросы. Зачем человеку надо было снимать со счета сразу 9 миллионов рублей? Что он такое масштабное покупал? Внятно ответить на этот вопрос пострадавший пока не может. Оперативники предполагают, что жертва ограбления - подпольный инкассатор, которому поручили просто вывезти наличку в другое место. Об этом узнали конкуренты (наверняка утечка из банка) и приняли свои радикальные меры.

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