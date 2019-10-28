В Костроме ураган повредил линии электропередач и дорожные знаки

Шквалистый ветер в Костромской области стал причиной падения деревьев и шифера с крыш, обрыва проводов электропередачи, обрушения дорожных знаков.

Костромская область 27 - 28 октября оказалась во власти непогоды с дождем и шквалистый ветром. Как сообщили в администрации областного центра, в ночь на 28 октября порывы ветра местами достигали 23 метров в секунду. Это стало причиной падения деревьев на провода и нарушения электроснабжения.

Всю ночь ремонтные бригады работали над устранением последствий урагана.

- В результате неблагоприятных погодных явлений минувшей ночью сильными порывами ветра было повалено более 20 деревьев в разных районах города. Отмечено более 40 случаев нарушения электроснабжения в результате порыва линий электропередач. Сообщений о пострадавших не поступало, - рассказали в мэрии Костромы.

На улице Свердлова и Энгельса вырваны с корнем дорожные знаки, с гаражей в нескольких районах унесло крыши, на торговых центрах сорваны рекламные баннеры. Вокруг здания бассейна "Патриот" и на стройплощадке возле Следственного комитета ветер повалил металлический забор.

По данным синоптиков, в Костроме сохраняется вероятность шквалистого ветра. Жителей города призывают соблюдать меры безопасности. При усилении ветра власти рекомендуют жителям не выходить без необходимости на улицу и ограничить использование личного автотранспорта.