В Костромской области пропавший подросток найден мертвым

Пятнадцатилетний мальчик погиб на территории Костромской области. Его тело нашли возле здания школы в поселке Ветлужский.
Как сообщает региональное Следственное управление СК, информация о пропаже мальчика поступила в полицию вечером 26 октября.
- Тело подростка было обнаружено на следующее утро на территории школы в поселка Ветлужский, - рассказали в СК.
В ведомстве уточнили, что при осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти подростка не обнаружили.
По факту гибели мальчика проводится проверка. Назначена серия экспертиз, цель которых - установить причины трагедии.