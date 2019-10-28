В Костромской области пропавший подросток найден мертвым

Пятнадцатилетний мальчик погиб на территории Костромской области. Его тело нашли возле здания школы в поселке Ветлужский.

Как сообщает региональное Следственное управление СК, информация о пропаже мальчика поступила в полицию вечером 26 октября.

- Тело подростка было обнаружено на следующее утро на территории школы в поселка Ветлужский, - рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что при осмотре места происшествия видимых признаков насильственной смерти подростка не обнаружили.

По факту гибели мальчика проводится проверка. Назначена серия экспертиз, цель которых - установить причины трагедии.