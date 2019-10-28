В МХТ имени Чехова вручили памятные ювелирные "Чайки"

В МХТ имени А.П. Чехова вручили памятных "Чаек". Эта традиция идет еще от Антона Павловича Чехова, который в 1901 году подарил именные кулоны артистам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". В наши дни бронзовыми наградами отмечаются актеры и сотрудники Художественного театра, Школы-студии и Музея МХАТ, проработавшие в театре 15 лет, серебряными - 25 лет, золотыми - 30, 35 и 40 лет. Самые значимые "Чайки" несут в клюве по изумруду и бриллианту - те, кто посвятил театру более сорока пяти лет, получают уже ювелирные изделия с символикой МХТ.

Это одна из старейших театральных наград. В октябре 1908 года к первому юбилею - десятилетию Московского Художественного театра был выпущен значок "Чайка" с портретами Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. В 1923 году к 25-летию МХТ его основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным знаком "Чайка" актеров и театральных работников за пятнадцати- и двадцатипятилетнюю службу. В 2001 году Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые. А с этого года у памятных "Чаек" появился новый дизайн, его автор - главный художник МХТ им. Чехова Александр Боровский.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий поздравляли юбиляров 122-го мхатовского сезона. В числе награжденных - актрисы Нина Гуляева, Наталия Егорова, Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Ольга Яковлева, актеры Авангард Леонтьев и Сергей Сосновский, хореограф, завкафедрой пластического воспитания актера Школы-студии МХАТ Алла Сигалова, художник-модельер Елена Афанасьева.

За 65 лет работы в МХТ золотую "Чайку" с бриллиантом вручили народной артистке РФ Нине Ивановне Гуляевой. "На самом деле на мхатовской сцене я не 65 лет, а больше, - уточнила актриса. - Я уже на втором курсе здесь играла Сережу в "Анне Карениной" с Аллой Константиновной Тарасовой. Играла в "Синей птице". Так что к этим годам надо прибавить еще два. Я такая счастливая! Я бы всем пожелала прожить такую творческую жизнь. Театр - это мой дом!"

Церемония награждения проходила в Портретном фойе Художественного театра. И для Нины Гуляевой - жены Вячеслава Невинного - это оказалось вдвойне приятно: "С той стороны висит портрет моего Славы, Вячеслава Михайловича Невинного. Как раз в этом месте он меня однажды вызвал из буфета, подарил кольцо и сказал: "Я тебя люблю, будь моей женой", - растрогалась актриса. А затем пошутила: "Недавно режиссер из Франции, он "Дядю Ваню" ставил у Жени Миронова в Театре Наций, сказал: "У меня няню будет играть одна актриса, она еще с Немировичем-Данченко работала". Как выяснилось, речь шла обо мне! Ну, с Немировичем так с Немировичем… Но я-то помню - не Немировича, конечно, а вот всех их (показав на историческую часть Портретного фойе, где расположены портреты легендарных артистов Художественного театра, - прим. "РГ"). Они меня учили. Анатолий Петрович Кторов спросил меня однажды: "Ты что готовишь в театре?" - "Майку в "Платоне Кречете". У меня там три слова". - "Я тебя научу, как из трех слов сделать громадную сцену, на пол акта". Вот так я училась..."

Вручение "Чаек" приурочили ко дню рождения театра - МХТ исполнился 121 год. В октябре 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович" открылся Московский Художественный театр. В октябре 2019-го на основной сцене театра в новом мхатовском проекте "Память места", посвященном истории и традициям МХТ (традициям, которые зарождались как смелый эксперимент и истории, сложившейся из проб, поисков, открытий) представили театрализованную читку этой исторической пьесы Алексея Толстого.

"Я для себя хорошо поняла: традиции Художественного театра, где мы работаем, - это и есть эксперимент. И одно дело, когда это в учебниках написано, а другое - когда берешь эти тексты в работу, - поделилась режиссер вечера Марина Брусникина. - Наш проект придуман для артистов. Эти акции очень нужны для развития труппы. Молодым тут достаются, в том числе, и крупные роли. Например, известно, что Иван Москвин, которому Станиславский и Немирович доверили сразу главную роль в "Царе Федоре Иоанновиче", ранее ходил в подмастерье, играл в своем предыдущем театре крошечные роли. Наш проект - это возможность развернуться".

В спектакле 1898 года Ирину, жену царя Федора, играла Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. В проекте "Память места" роль Ирины читает Ольга Литвинова. А над образом Царя Федора Иоанновича, в наши дни - без шапки Мономаха, - работает Эдуард Чекмазов. "Спектакль в форме читки - как раз удачная форма для такого текста, - рассказывал актер. - Как сегодня играть "Царя Федора Иоанновича"? В соболях выходить на сцену? Можно показаться ряженым. Поэтому и была выбрана такая форма: столы, микрофоны, белые футболки с надписями "царь", "царица"... Но какими бы условными ни были приемы, текст всю душу выворачивает. Настолько мощная драматургия у Толстого".

Следующей в МХТ прозвучит пьеса "Ганнеле" Герхардта Гауптмана. И, как обещают в рамках цикла "Память места", далее из истории театра будут выбирать все, что кажется созвучным сегодняшнему времени. И необязательно в хронологическом порядке.