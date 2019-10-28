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28.10.2019 12:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве продлили работу велопроката

Текст: Ирина Огилько

Несмотря на прогнозируемое похолодание, в столичном регионе продлили работу "Велобайка" до 17 ноября. Об этом сообщает пресс-служба организатора проката.

Фото: iStock
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Действие ранее купленных сезонных доступов будет продлено. "Это связано с тем, что прокат велосипедов востребован у горожан и гостей города, - поясняют в пресс-службе. - Более того, в этом году был зафиксирован рекорд: с 24 апреля по 25 октября было совершено 4,82 млн поездок, что на 13 процентов выше, чем в минувшем году. То есть в среднем каждый велосипед использовали до 6 раз в день. А самыми популярными тарифами стали "Сутки" и "Сезон".

Напомним, что в столице в системе проката "Велобайк" открыты 528 станций, где можно взять более 5,5 тыс. велосипедов, из которых 429 работают на электричестве. По планам компании, в следующем году планируется открыть 100 новых станций и пополнить парк велосипедов на 1 тысячу.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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