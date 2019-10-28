В Москве пройдет акция по профилактике и ранней диагностике инсульта

Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с инсультом, пройдет в 59 поликлиниках и больницах столицы 29 и 31 октября. Горожане смогут получить консультацию невропатолога, посетить лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике инсульта.

А 29 октября всех желающих с 10:00 до 18:00 ждут в 45 центрах здоровья и отделениях или кабинетах профилактики при городских поликлиниках. Там можно сделать экспресс-оценку состояния сердца, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, провести экспресс-анализы крови и другие исследования.

Мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет смогут также бесплатно и без направления сделать ультразвуковую доплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по месту прикрепления к поликлинике. Это исследование будет проводиться с 09:00 до 18:00 в 33 медорганизациях. По результатам диагностики пациентов проконсультируют специалисты и при необходимости направят их на дальнейшее, более углубленное обследование.

Чтобы проверить сердце и сосуды в дни проведения акции, необходимо предварительно записаться по телефону поликлиники или больницы. При себе иметь паспорт гражданина России и полис ОМС, выданный на территории столицы. На лекциях 29 октября в 11 поликлиниках города врачи-неврологи расскажут о симптомах инсульта и алгоритме действий в случае их возникновения. Начало лекций в 18:00.

31 октября в 12:00 состоятся занятия в спецшколах, которые открыты еще в 11 медицинских организациях. Там проведут встречи с больными, перенесшими инсульт, и их родственниками. Медики дадут рекомендации по образу жизни пациентов, правильному уходу за ними и профилактике возникновения у них вторичного инсульта.