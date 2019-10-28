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28.10.2019 16:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве расцвел рододендрон, перепутав осень с весной

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел рододендрон. По данным пресс-службы сада, цветущий кустарник перепутал осень с весной.

Фото: hortus.ru
В Москве расцвела весенняя печеночница

- Рододендрон даурский или в народе известный как "багульник сибирский" распустился на вересковой горке, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Аптекарского огорода".

В дикой природе это растение распространено в Азии к востоку от Алтайских гор. Рододендрон отличается высокой зимостойкостью, любовью к свету и может применяться при лечении ревматизма и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что ранее из-за аномальной погоды расцвели жимолость, форзиция, ольха, печеночница и другие растения. Как поясняют специалисты, цветущие сейчас растения могут плохо перенести наступающие холода, и как следствие переболеть, и весной хуже расти и цвести.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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