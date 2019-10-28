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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве снизилось количество преступлений, совершаемых мигрантами

Текст: Любовь Проценко

Сегодня на общегородском совещании по профилактике правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что две трети москвичей считают свой город безопасным. В 2010 году таких горожан было вдвое меньше - всего одна треть. И это очень важно, так как обстановка в городе должна оцениваться не только по статистике преступности, но и по отношению жителей.

При этом количество преступлений в Москве снижается год от года. Глава города привел такие цифры: "С конца нулевых годов и по сравнению с 2010-м годом разбойных нападений в Москве стало в пять раз меньше, угонов машин и квартирных краж сократилось в четыре раза, убийств - в два раза".

Фото: Александр Корольков
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Не случайно, отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в международном рейтинге Москва вошла в число 40 самых безопасных городов мира. Тем не менее, по словам Собянина, столица встречается с новыми вызовами, это должны учитывать правоохранительные органы в своей работе. Он привел еще такую цифру: ежегодно в Москве совершается около 300 тысяч преступлений. Порядка 60 процентов по-прежнему совершают приезжие. Но если прежде примерно четверть из этого количества приходилось на долю мигрантов, то сейчас их вклад уменьшился до 14 процентов. "А вот количество преступлений, совершаемых разного рода гастролерами, остается неизменным", - подчеркнул Собянин.

Помочь в борьбе с ними, по мнению мэра, должна система распознавания лиц. Московские власти интегрируют ее на всю работу на обеспечению правопорядка и безопасности Москвы.

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