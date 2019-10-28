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28.10.2019 20:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учитель сел за парту

Министр Васильева открыла первый в России центр профмастерства педагогов
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В Московской области в рамках нацпроекта "Образование" открылся первый в России Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов. Его запустили на базе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета.
3D-очки, нейроинтерфейсы, роботы... В 2019 году по стране откроются почти 50 суперсовременных центров для учителей. Фото: Пресс-служба Министерства просвещения 3D-очки, нейроинтерфейсы, роботы... В 2019 году по стране откроются почти 50 суперсовременных центров для учителей. Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
3D-очки, нейроинтерфейсы, роботы... В 2019 году по стране откроются почти 50 суперсовременных центров для учителей. Фото: Пресс-служба Министерства просвещения

Мастер-классы, воркшопы и тренинги для учителей здесь проходят в стиле хай-тек. Футуристичные аудитории-трансформеры с современной начинкой: от цифровых микроскопов до нейроинтерфейсов для тренировки внимания детей. От 3D-очков до серьезной соревновательной робототехники. А еще тематические модули "Как решать конфликты в школе", "Как работать с жалобами родителей", "Ментальная математика", "Программирование", "Проектная работа со школьниками", "Финская методика обучения"... Здесь учитель может познакомиться с самыми эффективными педагогическими новинками и методиками. Обсудить с коллегами наболевшие проблемы и острые школьные вопросы.

Фото: iStock
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- Это первый центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, который открылся в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование", - рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. - Выделены большие бюджетные средства. До конца года мы должны построить почти 50 таких центров по всей стране, а к 2024 году их должно быть 225. Для меня очень важно, что первый в России центр открылся на базе Коломенского университета. Здесь есть кадры и есть силы, и не только обновленная инфраструктура, но и новое оборудование, которое будет отвечать запросам педагогов будущего. Я дотошно проверяю то, что происходит. Мое впечатление - идет реальная работа.

Напомним, в рамках нацпроекта "Образование" не менее 50% учителей должны быть вовлечены в национальную систему профессионального роста. В этом году уже 16 тысяч учителей пройдут курсы профмастерства. Кроме Московской области, первые суперсовременные центры для педагогов появятся в ближайшее время в Республике Адыгея, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Тульской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Мордовия.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Коломна Национальные проекты 2019-2024
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