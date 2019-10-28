Власти Подмосковья учредили премию за коммерциализацию научных разработок. Она составит два миллиона рублей и будет вручаться как научным коллективам, так и отдельным ученым, которые смогут превратить свои гениальные идеи в конкретный продукт.

Научный потенциал в области развит - больше ни один регион не имеет такого количества наукоградов. Но разработки ученых лишь тогда по-настоящему ценны, когда они становятся доступны людям. А вот с этим у научного сообщества всегда проблемы. Придумывают хорошо, а довести идею до массового производства не получается. Людям с научным складом ума интереснее корпеть в лабораториях, чем выбивать по чиновничьим кабинетам документы на запуск изобретения в производство. Новая премия должна подстегнуть интерес и к этой части работы.

"Сохранение и приумножение научно-технического потенциала области является для нас одной из приоритетных задач. Поэтому мы выделяем средства на инновационное развитие наукоградов, на их благоустройство и ремонт социальных учреждений, поддерживаем молодых ученых, предоставляя им жилье по программе "Социальная ипотека", выплачивая премии и гранты. Теперь будем поддерживать и коммерческое продвижение разработок", - отмечает зампред правительства области Вадим Хромов.

По его словам, первый конкурс на получение новой премии стартует во втором квартале следующего года, а имена счастливых обладателей двух миллионов будут озвучены осенью.