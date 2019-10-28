Новости

Мошенник обманул волейболистку паралимпийской сборной России на 5 млн 10:48
В Приморье нашли останки аквалангиста 10:44
На Камчатку пришло новое грузопассажирское судно 10:40
В Прикамье нашли место падения пропавшего самолета 10:38
Путин поздравил гендиректора ВГТРК Олега Добродеева с юбилеем 10:37
В Татарстане из семьи забрали 9-летнюю девочку весом в 7 килограммов 10:34
Синоптики предупредили о нехватке кислорода в столичном воздухе 10:28
На поиски пропавших в Приморье рыбаков отправился вертолет 10:27
Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев 10:21
Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией 10:16
Ученые рассказали, как снизить риск развития алкоголизма 10:15
В Хабаровске поприветствовали новые самолеты 20 тоннами воды 10:14
На каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне 10:12
В Костроме ураган повредил линии электропередач и дорожные знаки 10:04
В Иране снимают с производства самую популярную машину последних 25 лет 09:59
В Удмуртии простились с солисткой бурановских бабушек 09:57
В Беларуси начнет вещание российский телеканал о путешествиях 09:53
В Пулково автомобиль врезался в частный самолет 09:50
Избивший DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО 09:47
Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле 09:43
В Ленобласти грузовик рассыпал 23 тонны щебня на федеральной трассе 09:34
В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник 09:30
Ученые Челябинска разработают аппарат для посадки на астероид 09:28
Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром" 09:20
В Бердске пропавшего по дороге в школу подростка нашли погибшим 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле" пройдет в столичных государственных ветеринарных клиниках с 1 ноября по 31 декабря.

Фото: iStock
Ветеринары рассказали, каким собакам нужна в холода одежда

Эта услуга будет стоит 781 рубль. При этом оказание таких ветеринарных услуг, как назначение лечения, прививка, чипирование и прочее, будет производиться, как и обычно, за дополнительную плату.

На дом бригаду ветеринаров можно вызвать круглосуточно, в распоряжении "айболитов" есть 11 машин, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием, приводит слова председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина официальный сайт мэра Москвы.

Общество Природа Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
США отказались передать России летчика Ярошенко
Умер диссидент и писатель Владимир Буковский