Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле

Акция "Вызов врача на дом в два раза дешевле" пройдет в столичных государственных ветеринарных клиниках с 1 ноября по 31 декабря.

Эта услуга будет стоит 781 рубль. При этом оказание таких ветеринарных услуг, как назначение лечения, прививка, чипирование и прочее, будет производиться, как и обычно, за дополнительную плату.

На дом бригаду ветеринаров можно вызвать круглосуточно, в распоряжении "айболитов" есть 11 машин, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием, приводит слова председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина официальный сайт мэра Москвы.