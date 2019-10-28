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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Банк России отозвал лицензии у якутской страховой компании "Стерх"

Текст: Владимир Таюрский

Банк России приказом от 27 октября года отозвал лицензии на осуществление страхования у акционерного общества "Страховая компания "Стерх".

Как отмечается на сайте регулятора, решение принято в связи нарушением СК "Стерх" порядка инвестирования средств страховых резервов. Кроме того, как следует из приказа, установлены факты неоднократных нарушений компанией страхового законодательства и существенной недостоверной отчетности.

Фото: iStock
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Отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни), осуществление добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.

В официальном сообщении Центробанка отмечено, что в связи с отзывом лицензий СК "Стерх" обязана принять решение о прекращении страховой деятельности.

При этом компания обязана "исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Акционерное общество "Страховая компания "Стерх" не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров", - говорится в сообщении регулятора.

Головной офис компании находится в Якутске. Региональная сеть включает 35 филиалов в Якутии и по одному в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Ее наиболее крупные акционеры - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), АО "Республиканская инвестиционная компания" и АО "РИК Плюс".

Экономика Страхование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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