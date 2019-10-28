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Текст:   Екатерина Ясакова 
10:10 28.10.2019

Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома

Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это самый короткий срок сбора денег на коттедж в России. Как уточняется, при годовом доходе больше миллиона рублей жители этого региона могут купить дом ценой примерно 2 миллиона рублей. 

Люди в Магаданской области накопят на коттедж за три года, жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, а Тюменской области - за четыре года. Столько же времени будут откладывать деньги люди, живущие в Еврейском АО, Кемеровской области и республике Коми - но уже не за счет высоких зарплат, а за счет низкой стоимости недвижимости.

Фото: Istock
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Что касается Москвы и северной столицы, время накопления сводится к 15 и 19 годам соответственно. А вот в Крыму сроки сбора денег на покупку коттеджа куда больше. Зарплаты там невелики, а цены на дома заоблачные из-за популярности местных курортов. В результате на собственный дом людям придется копить целых 24 года. Почти такой же срок в Севастополе (21 год) и на побережьях Краснодарского края и Калининградской области (по 18 лет). 

Примерно 21 год будут копить жители Чечни и Карачаево-Черкесии, 19 лет - дагестанцы, 17 лет - кабардинцы и балкарцы.

"Во всех кавказских республиках цены на дома необыкновенно высокие. Большая часть населения живет именно в частных строениях, большими семьями, и поэтому они стоят дорого. К тому же цены предложений (а мы учитывали именно их) обычно специально сильно завышают в расчете на торг: восточные традиции никто не отменял", - рассказал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Средний российский дом стоит на данный момент 4,56 миллиона рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей. Средний же срок накопления на дом по России оказался восемь лет.

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