На Камчатку пришло новое грузопассажирское судно

На борту сухогруза "Николай Ахромеев" в Камчатский край прибыла баржа "Камчатка-2", построенная на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Грузопассажирское судно будет работать в Пенженском районе края в навигацию 2020 года после того, как будут проведены необходимые регистрационные процедуры.

Это второе судно проекта ПР20170Б "Камчатка", доставленное на полуостров с начала года. Первая баржа серии "Камчатка" работает в Олюторском районе.

Правительство края договорилось с руководством Ливадийского завода о строительстве на этой верфи автопассажирского парома, уже идет сборка его секций. А на Находкинском судоремонтном заводе продолжается строительство двух 20-тонных барж для нужд Камчатки.

- Обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки - это задача, поставленная перед правительством губернатором Владимиром Илюхиным, - сказал заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь.

"Николай Ахромеев" также доставил на полуостров сборные конструкции для строительства дома в селе Никольском Алеутского района и материалы, необходимые для строительства многоквартирного дома в селе Никольском.