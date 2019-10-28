В правительстве Сахалинской области подготовили проект документа, который обязывает чиновников рассматривать поступившие через соцсети обращения как официальные.

- Разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие через социальные сети "Инстаграм", "Фейсбук", "Одноклассники" и "ВКонтакте", приобретут официальный характер. Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ. Главное в нашей работе - решать проблемы людей. А это невозможно без тесной коммуникации с ними. Поэтому будем и дальше развивать это направление. И на региональном, но и на муниципальном уровне, - объяснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Прежде чем подписать постановление, власти предложили местным жителям внести свои предложения. Их можно отправить по ссылкам официальных аккаунтов губернатора и правительства области до 1 ноября. Если инициативы сахалинцев и курильчан посчитают конструктивными, они войдут в официальный документ. Его утвердят после обобщения информации, 4 ноября, в День народного единства. Более того, если обращение в интернете затронет интересы многих жителей населенного пункта или области, то ответ опубликуют в специальных разделах на сайтах профильных органов власти или администраций районов. При этом у чиновника будут всего сутки на ответ.