В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник

Читинский гарнизонный военный суд принял решение арестовать солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в воинской части Забайкалья. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 25 октября в воинской части ЗАТО Горный военнослужащий ремонтно-технической базы во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек, двое получили ранения. Среди погибших - два офицера и шестеро солдат срочной и контрактной службы.

По предварительной информации Минобороны РФ, на преступление Шамсутдинова подтолкнул нервный срыв, который произошел на почве личных проблем. Сейчас эти обстоятельства уточняются.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В рамках следствия будет проверена вменяемость подозреваемого. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.