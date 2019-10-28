Новости

Синоптики предупредили о нехватке кислорода в столичном воздухе 10:28
На поиски пропавших в Приморье рыбаков отправился вертолет 10:27
Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев 10:21
Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией 10:16
Ученые рассказали, как снизить риск развития алкоголизма 10:15
В Хабаровске поприветствовали новые самолеты 20 тоннами воды 10:14
На каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне 10:12
В Костроме ураган повредил линии электропередач и дорожные знаки 10:04
В Иране снимают с производства самую популярную машину последних 25 лет 09:59
В Удмуртии простились с солисткой бурановских бабушек 09:57
В Беларуси начнет вещание российский телеканал о путешествиях 09:53
В Пулково автомобиль врезался в частный самолет 09:50
Избивший DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО 09:47
Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле 09:43
В Ленобласти грузовик рассыпал 23 тонны щебня на федеральной трассе 09:34
В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник 09:30
Ученые Челябинска разработают аппарат для посадки на астероид 09:28
Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром" 09:20
В Бердске пропавшего по дороге в школу подростка нашли погибшим 09:17
Внучка Муссолини призвала наказать фанатов "Селтика" за баннер с ее дедом 09:10
Видео: мотоциклист спас котенка на проезжей части 08:58
В Приамурье совершено нападение на полицейских 08:53
США отказались передать России летчика Ярошенко 08:31
Роскачество дало советы по выбору тыквы 08:00
Россия заняла второе место на Всемирных военных играх 07:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Читинский гарнизонный военный суд принял решение арестовать солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в воинской части Забайкалья. Об этом сообщает ТАСС.

В Екатеринбурге три человека пострадали в результате стрельбы в баре

Напомним, 25 октября в воинской части ЗАТО Горный военнослужащий ремонтно-технической базы во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. В результате погибли восемь человек, двое получили ранения. Среди погибших -  два офицера и шестеро солдат срочной и контрактной службы.

По предварительной информации Минобороны РФ, на преступление Шамсутдинова подтолкнул нервный срыв, который произошел на почве личных проблем. Сейчас эти обстоятельства уточняются.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В рамках следствия будет проверена вменяемость подозреваемого. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
США отказались передать России летчика Ярошенко
Умер диссидент и писатель Владимир Буковский