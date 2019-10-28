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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Счет не в счет

В Бурятии у собственников квартир со срезанными радиаторами брали плату за отопление
Текст: Юлия Гарднер (Улан-Удэ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В Бурятии наконец нашли решение коммунальной проблемы тысячи местных жителей. На протяжении многих лет тем, в чьих квартирах не было радиаторов, начисляли плату за отопление.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Более четырех тысяч жителей Улан-Удэ, а также поселка Каменска в какой-то момент по тем или иным причинам не смогли оплачивать ЖКУ. В итоге в квартиры должников пришли сотрудники ресурсоснабжающей организации и просто срезали батареи. Люди повздыхали и (не замерзать же!) включили электрообогреватели. Каково же было удивление уланудэнцев, когда потом к ним стали приходить квитанции со счетами за отопление. Трубы в квартирах обрезали сотрудники ТГК-14, однако акты об отключении они не составляли. Поэтому многим сложно доказать, что радиаторы в квартирах сняла именно ресурсоснабжающая организация.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
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Права ли компания, начисляющая плату за отопление, которого нет? Формально - да. Согласно постановлению правительства N 354, даже если батареи в квартире не работают, платить за услугу все равно нужно. С другой стороны, никто не может лишить человека тепла и холодного водоснабжения.

Бесконечные суды и споры еще больше запутали ситуацию. Да так, что решать проблему пришлось на уровне правительства республики. На совещании с представителями компании ТГК-14 нашли выход из трудного положения. Решено, что людям, в чьих домах демонтированы радиаторы, спишут начисленную задолженность. А счет за тепло выставят, когда приборы отопления начнут греть. Монтировать их будут сотрудники компании.

В квартиры должников пришли сотрудники ресурсоснабжающей организации и просто срезали батареи

Новые батареи уже успели установить у 244 потребителей в Улан-Удэ и у 53 - в Каменске. Кроме того, в мае 2019 года на основании личных заявлений 336 потребителям сделали перерасчет. Однако многие горожане, привыкшие к электрообогревателям, уже не хотят возвращать в квартиры батареи. Их позицию также учли. "Перерасчет для них все равно делается", - заявили власти республики.

Экономика ЖКХ ДФО Бурятия
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