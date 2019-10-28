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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье совершено нападение на полицейских

Текст: Анна Бондаренко

В Приамурье совершено нападение на полицейских. Госпитализирован полицейский и один из нападавших, сообщил отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

Инцидент произошел вечером 26 октября. Двое сотрудников межрайонного отдела МВД России "Октябрьский", занимающиеся выявлением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, заметили на дороге в село Варваровка автомобиль Toyota Carib. Машина без номеров двигалась в темноте, не включая фар и габаритных огней.

Фото: istock
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Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он попытался наехать на правоохранителей, столкнулся со стоящей на дороге служебной машиной и попробовал скрыться. Полицейский, сделав предупредительный выстрел, открыл огонь по колесам иномарки. После того, как стражи порядка сообщили о случившемся в дежурную часть, один из них пустился в погоню.

Через некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин, которые напали на сотрудника полиции и избили его. Сейчас он госпитализирован.

В то же время на станцию скорой помощи с огнестрельным ранением обратился житель района 1987 года рождения, один из тех, кто находился в скрывшемся "Карибе". Ему оказали медицинскую помощь.

Как выяснили полицейские, участниками происшествия были четверо жителей Октябрьского района, трое из них ранее судимы. Все, кроме раненого, задержаны и доставлены в отдел полиции.

Следственным управлением СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Двое подозреваемых отправлены в изолятор временного содержания.

По данным полиции, водитель Toyota Carib, не имеющий права управления транспортным средством, во время происшествия был пьян.

По факту произошедшего начальником УМВД России по Амурской области назначена служебная проверка.

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