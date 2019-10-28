В Приморье открылся первый в России приют для медведей

Первый в России приют для гималайских медведей, которые выросли рядом с человеком и не могут вернуться в дикую природу, открылся в селе Кипарисово в Приморском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Алену Асновину, замдиректора зоопарка "Садгород", занимавшегося открытием приюта.

Как отметила Асновина, это первый частный приют, но и государственных в нашей стране тоже нет. Первыми обитателями приюта стали семь самцов. Эти медведи раньше жили на металлобазах, в придорожных кафе, во дворах и на приусадебных участках. Как правило, там их содержат в маленьких клетках, за чистотой которых не следят.

Пока медведи занимают огороженную территорию в 1 гектар с озером и берлогами для зимней спячки. За жизнью животных можно понаблюдать из-за ограждения или со смотрового мостика.

В планах зоопарка построить вторую очередь приюта, где будут жить самки гималайских мишек. Дополнительные площади, среди которых и "дальневосточные гектары", у авторов проекта, есть. На них также планируется сделать приют для хищных птиц - их часто приносят в зоопарк с поврежденными крыльями и лапами.

Справка "РГ"

Гималайский медведь обитает на территории Японии, Вьетнама, Тайваня, Пакистана, Ирана, на Корейском полуострове, в России - на части территории Дальнего Востока, на юге Китая и в отдельных регионах Афганистана. От бурого медведя он отличается меньшими размерами, характерным дугообразным светлым пятном на груди и черным окрасом шерсти.