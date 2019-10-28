В Приморье пропали четверо рыбаков

В Приморье спасатели приступили к поискам четверых пропавших в море рыбаков. В воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четверо человек вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.

Как сообщает пресс-служба ведомства, группировка из 18 спасателей выдвинулись на поиски. Они осмотрят прибрежную полосу и акваторию. В поисках задействуют беспилотник, предоставленный ведомством лесоохраны, также о пропавших рыбаках Владивостокский Морской спасательный координационный центр оповестит проходящие в данном районе суда.