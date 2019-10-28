Сахалинская узкоколейка окончательно канула в Лету - островная железная дорога полностью перешла на общероссийский стандарт.

Для перешивки старой колеи (1067 миллиметров) на современную ширину (1520 миллиметров) было множество поводов.

"Основная причина, определившая необходимость переустройства, - перспективы островной магистрали, связанные с расширением грузовой базы и на острове, и на всем Дальнем Востоке. Есть потребность в грузообороте со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и, имея на Сахалине незамерзающие порты, было бы нерационально их не использовать. А железнодорожная техника, которая эксплуатировалась здесь, имеет ограниченный срок службы, и он заканчивается", - объяснил замначальника ДВЖД по Сахалинскому территориальному управлению Александр Гавриленко.

Большая часть грузов доставляется на Сахалин по железной дороге, через паромную переправу Ванино - Холмск. Более 40 лет вагоны, прибывающие с "большой земли" и отбывающие на материк, проходили процедуру перестановки колесных тележек в специально оборудованных пунктах.

С 2003 года холдинг РЖД вел модернизацию инфраструктуры на острове. На комплексном переустройстве островной магистрали было задействовано 1,5 тысячи человек из разных регионов страны и 534 единицы специализированной техники. За 16 лет реконструировали 700 километров полотна, построили 62 моста и водопропускных труб, обновили системы сигнализации, централизации и блокировки, станционные линии связи.

Объем инвестиций на реализацию проекта до 2020 года составит около 35 миллиардов рублей

На многих участках работа была сродни подвигу. На перегоне между станциями Пугачево и Тихая повороты и спуски в несколько раз круче и сложнее общесетевых, а на отрезке Олень - Поронайск дорога проходит по болоту. Участки Томари - Пензенское, Пензенское - Ильинск и линия, ведущая от станции Холмск на север, "зажаты" между морем и горами. Здесь железнодорожники укрепляли скальные склоны, защищая полотно от камнепадов и оползней, затянули 30 тысяч квадратных метров обрывов металлической сеткой. Между путями и полосой прибоя выросла 400-метровая бетонная стена из 1,5 тысячи тетраэдров по 2,5 тонны каждый. В прежние годы снежные лавины не раз останавливали движение на сахалинской дороге. И с этой бедой научились справляться: на склонах сопок вдоль перегона Пионеры - Чехов смонтировали многорядные снегоудерживающие барьеры общей длиной 2,5 километра.

Летом 2019 года на магистрали даже приостановили движение, чтобы в сжатые сроки завершить переустройство. И вот уже поезда курсируют по всем направлениям от Корсакова на юге до Ноглик на севере.

"Укладка нового бесстыкового пути и поставки современного подвижного состава позволят повысить скорость движения пассажирских поездов на Сахалине до 120 километров в час, грузовых - до 90, а также кратно увеличить вес грузовых поездов, - отметил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.