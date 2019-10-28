Избивший DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО

В Нытвенский районный суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении от бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. В настоящее время он отбывает наказание в колонии-поселении за избиение известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, ходатайство Александра Телепнева будет рассмотрено судом 6 ноября.

Напомним, что преступление Александром Телепневым было совершено в феврале 2018 года в одном из пермских ночных клубов. За отказ сфотографироваться экс-депутат со своим другом Сергеем Ванкевичем избили артиста. В результате Андрей Ширман получил серьезные травмы, включая перелом челюсти и сотрясение мозга.

Суд назначил обоим нападавшим наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года. В сентябре 2019 года суд изменил наказание Сергею Ванкевичу на ограничение свободы.