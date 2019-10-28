Казань подала заявку на матч за Суперкубок УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) 28 октября направил официальную заявку на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов считает, что стадион "Казань Арена", который уже принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018, соответствует всем требованиям.

- Все необходимые документы с нашей стороны были предоставлены, - приводит слова Леонова пресс-служба министерства. - Также в заявочной книге указаны вся инфраструктура города, въездные ворота, логистические особенности и различного рода гарантии. Более того, конечно, речь здесь идет и о колоссальном опыте, который есть у Казани с точки зрения проведения крупномасштабных спортивных мероприятий.

Название города, в котором сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, станет известно весной 2020 года.