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28.10.2019 12:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Текст: Максим Домчев
Казань поборется за проведение матча за Суперкубок УЕФА. Если выбор будет сделан в пользу России, то матч состоится на стадионе "Казань Арена".
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

28 октября - заключительный день приема заявок на право принять матчи за этот трофей в 2022-м или 2023-м годах. Сегодня соответствующие документы Российский футбольный союз отправит в УЕФА.

Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости
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"Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нашей стороны были предоставлены, - приводит слова министра спорта региона Владимир Леонов ТАСС. - Окончательное решение по данному вопросу будет принято только весной 2020 года. Основным объектом проведения матча за Суперкубок УЕФА станет стадион "Казань Арена", который соответствует всем требованиям".

При принятии решения важную роль будет играть опыт проведения матчей на самом высоком уровне, наличие всей необходимой инфраструктуры и логистики. На стороне Казани тут будет проведение матчей Кубка Конфедераций в 2017-м году и чемпионата мира в 2018-м.

"Заявка поддержана на всех уровнях, одобрена вице-премьером правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, межведомственной комиссией по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, Министерством спорта РФ и Павлом Колобковым лично, Российским футбольным союзом и его президентом Александром Дюковым", - сказал министр спорта Татарстана.

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