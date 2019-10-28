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28.10.2019 22:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лучших молодых архитекторов России выявили в Иннополисе

Текст: Алексей Дуэль

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале, прошедшая на минувшей неделе в Татарстане, выявила лучших зодчих в возрасте до 35 лет, которым предстоит создавать новый облик российских городов. Участники соревновались в двух группах: одни разрабатывали проекты по переустройству территории разрушенного завода "Сантехприбор" в Казани, другие творили на площадке элеватора в речном порту.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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"Участникам были предложены реальные площадки, которые нуждаются в новом применении, - рассказал куратор и председатель жюри биеннале известный российский и немецкий архитектор Сергей Чобан. - Были представлены самые разные концепции. Полагаю, участники биеннале смогут предложить немало замечательных идей и проектов для самых разных городов, а победители получат гарантированные заказы от властей Татарстане".

В результате победителями в своих группах были признаны творческое объединение "Лето" (Москва) и его ведущий автор Дмитрий Приходько, а также Александр Аляев (Москва). Серебряных наград удостоились уфимцы Екатерина Кондрова, Екатерина Екатерина и Ляйсан Загитова из КБ 11, а также москвичи Константин Демин и София Зозуля из архитектурного бюро Megabudka.

Кроме того, специальными упоминаниями жюри отмечены работы Ильи Спиридонова и Георгия Снежкина из архитектурного бюро "Хвоя" (Санкт-Петербург), а также Азата и Адели Ахмадуллиных (Уфа).

Следующая биеннале намечена на 2021 год. Конкурс проводился при поддержке Минстроя России и правительства Татарстана для выявления молодых талантливых архитекторов. Международное представительное жюри оценивает их работы и позволяет лучшим из претендентов представить свои работы в Европе и получить выгодные самостоятельные заказы на обустройство и возведение новых зданий и целых кварталов.

Культура Арт Архитектура Правительство Минстрой Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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