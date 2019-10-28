Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае

Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.

На кадрах видно, что воздушное судно получило сильные повреждения при крушении. Самолет перевернулся на бок, наблюдается деформация фюзеляжа, в особенности носовой части. Одно крыло оторвано и лежит в нескольких метрах от корпуса, второе - обломано. Кабина пилота также сильно повреждена и подмята деревьями.

Напомним, самолет пропал в субботу 26 октября и был найден сегодня в лесном массиве сотрудниками полиции, в семи километрах от поселка Анниск Пермского края. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни. По предварительной информации, погибшим является владелец самолета Геннадий Белоглазов, чемпион России в классе двухместных микросамолетов, а также мастер спорта международного класса по самбо.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что самолет, по предварительным данным, не сообщил наземным диспетчерам о вылете с аэродрома. Для расследования причин происшествия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создаст комиссию.