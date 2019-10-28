Пензенская полиция проверит видео с издевательствами над котенком

Полиция Пензенской области инициировала проверку по факту размещения в интернете ролика, которое содержит признаки жестокого обращения с животным.

В минувшие выходные видео было опубликовано в соцсетях подростками, проживающими в одном из сел Пензенского района. Пока один из них издевался над беззащитным котенком, другой снимал все это на смартфон.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области, по факту размещения данной информации в интернете проводится проверка сотрудниками отдела МВД по Пензенскому району. Пока обвинения никому не предъявлены. Личности подростков установлены.

Это не первый случай в регионе, когда насилие над животными предается огласке. Несколько дней назад резонанс получила история с избитой собакой, которая тоже была снята на видео, выложенное в соцсети. После случившегося животному пришлось удалить глаз. Сроки доследственной проверка продлили из-за необходимости проведения ветеринарной экспертизы, которая оценит степень тяжести увечий и поможет установить степень ответственности.