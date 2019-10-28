"Вагонная Ремонтная компания-1" ("ВРК-1") инициировала разработку пилотных проектов модернизации и автоматизации вагоноремонтных депо. Предполагается, что "первыми ласточками" этого перспективного проекта станут вагонные ремонтные депо станций Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский и Хабаровск.

Столь большой географический разброс первых объектов - от западной границы до восточной - не случаен. Одно из приоритетных направлений экономической политики государства - увеличение товаро­оборота по железной дороге с зарубежными партнерами. Решать эту задачу нужно за счет не только оптимизации логистики и расширения портовых мощностей, но и повышения технической готовности подвижного железнодорожного состава, ликвидируя его простой на путях общего пользования. Увеличение грузооборота как на внутреннем рынке, так и в межгосударственных коммуникациях невозможно без коренной перестройки процесса ремонта грузовых вагонов.

Большинство проектов реконструкции производства и строительства новых депо, которые предлагают частные компании, базируются на традиционных, отработанных и зачастую устаревших технических решениях. Качественный прорыв можно обеспечить только с использованием новейшего оборудования и достижений четвертой технической революции, так называемой "Индустрии 4.0". Проекты, предложенные "ВРК-1", можно рассматривать как образцовые вагоноремонтные депо высокой степени автоматизации и роботизации.

Достаточно сказать, что, по проведенным расчетам, при той же численности сотрудников производительность труда на разных участках вырастет минимум на треть, а на отдельных направлениях - вдвое. Эти показатели соответствуют задачам, сформулированным в майских указах президента РФ.

За счет чего совершается такой рывок? Во-первых, это автоматизация трудоемких процессов, таких, например, как транспортировка объектов ремонта, демонтаж буксовых узлов, процесс мойки деталей вагона. Во-вторых, оптимизация рабочего процесса: эргономичное размещение оборудования, исключение противотоков в технологическом процессе. И, конечно, новое оборудование. Разработчики предлагают внедрить автоматизированное оборудование для неразрушающего контроля колесных пар и роботизировать участок восстановления букс. Это сведет к минимуму влияние человеческого фактора на качество ремонта.

Цифровизация процесса - главная особенность проекта. В отличие от большинства коммерческих проектов в сфере вагоноремонта, здесь заложено использование новейших достижений в области машиностроения, автоматизации, передачи и обработки информации - квантовых сетей, за которыми, полагают ученые, будущее вычислительной техники.

Качественный прорыв можно обеспечить только с использованием новейшего оборудования

Эксперты, ознакомившиеся с проектом "ВРК-1", были единодушны: подобные проекты заслуживают внимания на уровне правительственных программ развития и модернизации экономики. Его реализация принесет выгоду всем заинтересованным сторонам, уменьшит себестоимость ремонта, улучшит качество работ, а значит, будет успешнее решаться важная государственная задача по улучшению показателей грузооборота и на внутренних направлениях, и, что особенно важно, на внешних рынках. При этом произойдет увеличение и отчислений в госбюджет, и заработной платы сотрудников предприятия.

В то же время специалисты указывают пути совершенствования и масштабирования проекта. Для этого нужно подумать об организации системы подготовки соответствующих специалистов, о распространении опыта на всю отраслевую структуру. Предусмотрено улучшение условий труда и материального положения рабочих, появление новых специальностей. Это потребует перестройки производства и модернизации нормативной базы.

Отметили эксперты также, что на начальном этапе проект требует организационной и материальной поддержки, но вложенные средства должны (с учетом эффекта масштабирования на остальные ремонтные депо) достаточно быстро окупиться. Если сейчас срок окупаемости на обоих пилотных предприятиях составляет примерно шесть с половиной лет, то при распространении такого подхода на другие участки он может сократиться до пяти, а то и до четырех лет.

Немаловажно, что разработчики продумали целую программу мероприятий по улучшению экологических параметров производства. Примененные в технологическом процессе локальные очистные сооружения предотвратят сброс производственных стоков в водные источники. Отработанные технические растворы после очистки вновь будут подаваться на технологическое оборудование. Локальные нефтегрязе­уловители и флотационные установки отфильтруют масла и загрязняющие примеси из маслосодержащих стоков водоструйных комплексов. В проект заложена схема многократного использования технологических вод.

В технологическом процессе выделяется пыль металлическая и электрокорунда. Для таких установок предусмотрено применение вентиляционных самоочищающихся фильтр-агрегатов с дальнейшим удалением воздуха в рабочее помещение. Все это может стать реальным уже к августу следующего, 2020 года.

Справка

"ВРК-1" создана в июле 2011 года на базе предприятий, входивших в Центральную дирекцию по ремонту грузовых вагонов - филиала "РЖД". Развитая сеть подразделений включает 7 региональных представительств, 38 вагоноремонтных депо, одно ремонтно-механическое депо и обособленную вагоноколесную мастерскую, которые расположены в стратегически важных железнодорожных узлах. Наибольшее количество вагоноремонтных депо компании расположено на Московской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Октябрьской железных дорогах.