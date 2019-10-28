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28.10.2019 18:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область вошла в топ-10 по научно-техническому развитию

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Эксперты универсального рейтингового агентства "РИА Рейтинг" распределили регионы по индексу научно-технического развития. Самарская область вошла по этому показателю в первую десятку.
Работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах - от стартапа до реального бизнес-проекта. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах - от стартапа до реального бизнес-проекта. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах - от стартапа до реального бизнес-проекта. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

По данным аналитиков, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62 процента общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2018 года.

Фото: Минэкономразвития РФ
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Для анализа эксперты использовали показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. При составлении рейтинга имело значение наличие достаточной материальной базы, которая является фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, развитие научно-технологического потенциала региона - процесс достаточно длительный и трудоемкий, требующий финансовых вложений и создания соответствующей инфраструктуры.

- В Самарской области уже создана необходимая инфраструктура, и наши площадки признаны независимыми экспертами одними из лучших в стране, - отмечает Богданов.

Так, в сентябре Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга инновационных площадок 2019 года. Расположенная на территории Самарской области "Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров списка, в котором представлены 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов. По сравнению с прошлым годом, "Жигулевская долина" поднялась на четыре позиции. Тольяттинская инновационная площадка была признана лучшей по показателю "Наличие благоприятных условий для резидентов", а также заняла третье место по суб-индексу S4 ("Инвестиционная привлекательность технопарка") и показателю "Обеспеченность резидентов технопарка услугами".

Это говорит о том, что технопарк уходит от дотационной модели управления, становясь все более эффективным и привлекательным для частных инвесторов. Тем более, что в Тольятти, где находится технопарк, расположена особая экономическая зона, которая вошла в десятку лучших инвестплощадок страны, заняв в этом году восьмое место. По рейтинговой шкале ОЭЗ "Тольятти" был присвоен наивысший статус АА - парки, максимально привлекательные для инвесторов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Следует отметить, что работа с инвесторами в Самарской области идет на всех этапах - от стартапа до реального бизнес-проекта. Акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, в регионе предлагает компания развития инноваций YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы. В октябре в трех самарских университетах открылись "Точки кипения". Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединят представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения".

Центры в вузах должны стать площадками для апробации новых моделей обучения, обмена лучшими образовательными практиками между вузами, приобретения студентами новых профессиональных навыков. В свою очередь, студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы. А университеты, в том числе с помощью "Точек кипения", могут стать центрами городской и региональной агломерации, задавая новые стандарты формирования городской среды, системы инноваций и технологий.

Запуск "Точек кипения" в Самаре и Тольятти будет способствовать эффективной реализации в регионе нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Непосредственно с бизнесом в регионе работает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" налаживает взаимодействие инвесторов и власти.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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