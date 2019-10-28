Самарские власти максимально снизили препятствия для ведения бизнеса

По итогам анализа результатов внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" Минэкономразвития РФ Самарская область достигла 100-процентного результата.

Реализация показателей целевой модели осуществлялась по шести направлениям, среди которых регламентация контрольно-надзорной деятельности, опубликование обязательных требований при осуществлении регионального контроля, внедрение риск-ориентированного подхода, оценка результативности и эффективности деятельности органов регионального госконтроля, автоматизация контрольно-надзорной деятельности, влияние деятельности территориальных органов ФОИВ, уполномоченных на осуществление федерального госконтроля, на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации.

Ответственные лица 85 субъектов Российской Федерации в информационную систему АНО Агентства стратегических инициатив "Region-ID" вносили информацию о ходе внедрения целевой модели за 2018 год. По итогам анализа составлен рейтинг, согласно которому Самарской области и еще 13 регионам удалось достичь 100-процентного показателя.

Обучение региональных команд внедрению целевой модели проходит на федеральном уровне. С 21 по 24 октября в Москве состоялась конференция "Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля", организованная федеральным минэкономразвития. В формате игромоделирования участники отработали на практике новые контрольно-надзорные мероприятия, включающие систему управления рисками в контрольно-надзорной деятельности и новые подходы к профилактике рисков причинения вреда, предусмотренные законопроектом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Также в формате круглых столов были рассмотрены такие актуальные вопросы совершенствования государственного управления, как: реализация механизма "регуляторной гильотины", приоритеты цифровизации контрольно-надзорной деятельности, совершенствование муниципального контроля.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов вручил Самарской области знак "Отличнику контрольно-надзорной деятельности" и отметил высокую степень профессионализма команды правительства Самарской области при осуществлении межведомственного взаимодействия.

- Успешная работа по внедрению мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности позволяет Самарскому региону снизить административное давление на бизнес, что, безусловно, способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Новое качество государственного контроля, наряду с уникальным для России комплексом мер поддержки инвест-проектов, позволит команде Правительства области в полной мере реализовать поставленные задачи в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Наша цель и абсолютный приоритет - сделать наш край самым привлекательным регионом для ведения бизнеса. В 2019 году успешная реализация Целевой модели будет продолжена, в том числе и по новым направлениям: особое внимание будет уделено профилактическим мероприятиям органов контроля взамен наказания и автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

Отметим, что в Самарской области непосредственно с инвесторами в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает проекты на всех этапах их реализации.