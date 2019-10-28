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28.10.2019 12:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарские власти максимально снизили препятствия для ведения бизнеса

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
По итогам анализа результатов внедрения целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации" Минэкономразвития РФ Самарская область достигла 100-процентного результата.
В формате игромоделирования участники конференции "Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля" отработали на практике новые контрольно-надзорные мероприятия. Фото: Минэкономразвития РФ В формате игромоделирования участники конференции "Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля" отработали на практике новые контрольно-надзорные мероприятия. Фото: Минэкономразвития РФ
В формате игромоделирования участники конференции "Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля" отработали на практике новые контрольно-надзорные мероприятия. Фото: Минэкономразвития РФ

Реализация показателей целевой модели осуществлялась по шести направлениям, среди которых регламентация контрольно-надзорной деятельности, опубликование обязательных требований при осуществлении регионального контроля, внедрение риск-ориентированного подхода, оценка результативности и эффективности деятельности органов регионального госконтроля, автоматизация контрольно-надзорной деятельности, влияние деятельности территориальных органов ФОИВ, уполномоченных на осуществление федерального госконтроля, на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Ответственные лица 85 субъектов Российской Федерации в информационную систему АНО Агентства стратегических инициатив "Region-ID" вносили информацию о ходе внедрения целевой модели за 2018 год. По итогам анализа составлен рейтинг, согласно которому Самарской области и еще 13 регионам удалось достичь 100-процентного показателя.

Обучение региональных команд внедрению целевой модели проходит на федеральном уровне. С 21 по 24 октября в Москве состоялась  конференция "Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля", организованная федеральным минэкономразвития. В формате игромоделирования участники отработали на практике новые контрольно-надзорные мероприятия, включающие систему управления рисками в контрольно-надзорной деятельности и новые подходы к профилактике рисков причинения вреда, предусмотренные законопроектом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Также в формате круглых столов были рассмотрены такие актуальные вопросы совершенствования государственного управления, как: реализация механизма "регуляторной гильотины", приоритеты цифровизации контрольно-надзорной деятельности, совершенствование муниципального контроля.

Фото: Официальный сайт СГЭУ
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Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов вручил Самарской области знак "Отличнику контрольно-надзорной деятельности" и отметил высокую степень профессионализма команды правительства Самарской области при осуществлении межведомственного взаимодействия.

- Успешная работа по внедрению мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности позволяет Самарскому региону снизить административное давление на бизнес, что, безусловно, способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Новое качество государственного контроля, наряду с уникальным для России комплексом мер поддержки инвест-проектов, позволит команде Правительства области в полной мере реализовать поставленные задачи в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Наша цель и абсолютный приоритет - сделать наш край самым привлекательным регионом для ведения бизнеса. В 2019 году успешная реализация Целевой модели будет продолжена, в том числе и по новым направлениям: особое внимание будет уделено профилактическим мероприятиям органов контроля взамен наказания и автоматизации контрольно-надзорной деятельности.

Отметим, что в Самарской области непосредственно с инвесторами в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает проекты на всех этапах их реализации.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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