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28.10.2019 21:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нежелательные связи

Самарских учителей попросили не использовать WhatsApp и Viber
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В Самарской области чиновники из департамента информационных технологий и связи рекомендовали государственным, региональным и муниципальным органам власти отказаться от использования зарубежных почтовых сервисов, мессенджеров и соцсетей при передаче служебной информации. Речь идет о внутренней переписке, финансовых вопросах, отчетах, характеристик детей, их успеваемости. Эту информацию официально распространила пресс-служба департамента. А потом выяснилось, что эта рекомендация касается так же школьных учителей и воспитателей детсадов.

Чиновники рекомендуют переходить на отечественные аналоги. Власти аргументируют свою позицию необходимостью обеспечить информационную безопасность, поскольку данные с зарубежных каналов связи хранятся на серверах, доступ к которым есть у иностранных спецслужб. Врио зампредседателя правительства Самарской области Станислав Казарин сообщил, что до конца года все чиновники и подведомственные организации будут обязаны для передачи служебной информации использовать только каналы связи, обеспечиваемые российским программным обеспечением. Если этого не произойдет, будут проводится служебные расследования.

Почему курганскому педагогу отказали в звании "Ветеран труда"

В самарской школе "Дневной пансион-84" восприняли рекомендацию как запрет. В Twitter появилась запись с фотографией школьного приказа. Из документа следует, что сотрудникам образовательного учреждения строго запрещено пользоваться рядом программ, приложений и сервисов. А с 1 ноября учителя должны прекратить общение в чатах Viber .

В соцсетях уже поднялся шквал возмущения. Пользователям кажется, что таким образом ущемляют их права и свободы. Чиновники парируют, что это не запрет, а рекомендации, которые не касаются родительских чатов в школах. Впрочем, если в чатах помимо домашнего задания будет обсуждаться финансовая информация, чиновники опять же рекомендуют использовать для этого российский мессенджер. Но у пользователей возник вопрос, можно ли будет теперь присутствовать учителю в чате иностранного мессенджера. Они также не верят аргументам про информационную безопасность, а говорят о некой "коммерческой составляющей" в продвижении российского программного обеспечения.

В некоторых самарских школах восприняли рекомендацию как необходимый запрет

Директор образовательного центра "Южный город" в Самаре Владимир Кильдюшкин говорит, что рекомендации от городского департамента образования в школе получили, но быстро им последовать не получится. "В штате школы 200 учителей, если бы у меня их было только десять, мы бы быстро могли перейти на "ТамТам", а пока продолжаем общаться в Viber, - говорит директор. - А что касается почтовых сервисов, то лично я давно пользуюсь российскими".

Как вам это

Анастасия Богачева, учитель иностранного языка, Омск:

- Не думаю, что можно запретить учителям пользоваться бесплатными интернет-ресурсами. Да и вряд ли хакерам интересен школьный педсовет. К тому же многие педагоги, особенно молодые, и сами знают, какому мессенджеру стоит доверять, а какому нет. Тем не менее периодически обсуждать тему информационной безопасности в школах полезно. Учителя и ученики, ведущие открытую переписку, должны осознавать, что эта информация выставлена напоказ. И, значит, следует соблюдать и регламент, и приличия.

Фото: iStock
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Татьяна Шелатонова, заместитель правления Пермской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:

- Самарскую инициативу воспринимаю просто как глупость. Мы в Прикамье, наоборот, только приветствуем, когда учителя расширяют общение и пользуются для этого различными возможностями. Это и оперативность, и точность. И вообще чем больше общения, тем лучше для всех.

Анна Максимовна, учитель физики, Ростов-на-Дону:

- Не уверена, что стоит идти наперекор прогрессу, но все-таки у меня есть аргумент за запрет на общение учителей с помощью мессенджеров. Аргумент серьезный. Я сама учитель и в спорных ситуациях отстаиваю коллег. Но сейчас скажу другое - уровень подготовки учителей упал. Даже элементарная грамматика им неведома. Все-таки запись в школьных дневниках короткая. Там особо не проявишь свои познания в русском языке. А в мессенджерах почему-то можно писать, сколь душе угодно, и вот тут дурь каждого хорошо видна.

Подготовили Светлана Сибина, Константин Бахарев, Марина Бровкина

Официально

"Минпросвещения активно использует разные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися. Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных соцсетях и отвечает на вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки и ограничения, как это пытались сделать в самарской школе", - такую реакцию на скандальный случай министерство просвещения опубликовало в своих соцсетях.

Кстати, ранее замминистра просвещения Марина Ракова сообщила, что ведомство планирует запуск специальной программы для обмена сообщениями, которой смогут пользоваться учителя и родители.

"Сейчас учитель понимает состав своего класса только в конце августа, перед началом учебного года. Ему нужно занести контакты родителей в телефон, создать группы... А мессенджер будет автоматически подгружать все данные", - сказала Ракова, чьи слова приводит портал "Будущее России. Национальные проекты". По ее словам, программа поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник. Это будет, по сути, органайзер-помощник, который поможет организовать работу преподавателя, в том числе общение с родителями.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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