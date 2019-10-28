Ученые рассказали, как снизить риск развития алкоголизма

Американские ученые пришли к выводу, что уровень образования обратно пропорционален риску развития алкоголизма у человека. Для этого они проанализировали данные по 780 тысячам жителей англоязычных стран.

Полный текст исследования приведен в журнале Molecular Psychiatry. Ученые проанализировали 53 варианта генетических наборов. Ранее в них была установлена связь между уровнем образования и поведением, связанным с употреблением алкоголя. Они пришли к выводу, что дополнительные 3,61 года обучения снижали риск развития алкогольной зависимости на 50 процентов. Образование, кроме прочего, влияло на характер употребления спиртного и его разновидности.

Cвязь между образованием и алкоголизмом оказалась более выраженной у женщин, нежели у мужчин. Но более образованные мужчины, как выяснилось, употребляли меньше пива и сидра, нежели менее образованные. Люди с более высоким уровнем образования чаще употребляли алкоголь во время еды,а не сам по себе. Кроме того, у них реже встречались случаи потери памяти из-за спиртного, снижался уровень выпитого за один раз. Ученые говорят, что биологические механизмы воздействия уровня образования на риск алкоголизма, пока не изучены. Однако в качестве механизма профилактики этой зависимости результаты исследования использовать уже можно.