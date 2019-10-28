В Башкирии изменился состав регионального правительства

Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил состав и структуру нового правительства республики. Согласно документу, исполнительные органы РБ представляют 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция.

- Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав, - отметил Радий Хабиров. - Однако есть некоторые изменения.

Так, государственный комитет Башкортостана по предпринимательству и туризму разделен на госкомитет РБ по предпринимательству и госкомитет РБ по туризму. Республиканское министерство экономического развития преобразовано в министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана. Министерство промышленности и инновационной политики стало министерством промышленности и энергетики РБ. Министерству образования региона добавили полномочий, теперь оно называется министерство образования и науки Башкортостана.Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика" преобразован в министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана. Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития стал госкомитетом республики по конкурентной политике.

Кресло премьер-министра займет сам Радий Хабиров. У него стало девять заместителей, в том числе два - первых.

Так, первым заместителем премьер-министра назначен Андрей Назаров, который будет курировать организацию работы правительства, бюджет, финансы, земельные и имущественные отношения, реализацию нацпроектов и ход выполнения стратегии развития региона до 2024 года.

Еще одним первым заместителем премьер-министра правительства республики стал Илшат Тажитдинов. Он будет возглавлять аппарат правительства республики, вести вопросы обеспечения его деятельности и контролировать выполнение органами власти решений правительства, региональный проектный офис.

Кроме того, в правительстве - семь вице-премьеров. Свои посты сохранили Раиф Абдрахимов, Ильшат Фазрахманов, Ленара Иванова, Борис Беляев. Раиф Абдрахимов, как и прежде, станет курировать строительную сферу и дорожное хозяйство. На Ильшата Фазрахманова, помимо сельского хозяйства, возложены функции контроля за сферой лесного хозяйства

На Борисе Беляеве остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, министерства природопользования и экологии, а также тарифной политики.

Ленара Иванова стала не только вице-премьером, но и министром семьи, труда и социальной защиты населения РБ, кроме того, она будет курировать и деятельность минздрава республики.

Новыми заместителями премьер-министра правительства назначены Фанур Ягафаров, Ирек Сагитов и Рустам Муратов. Фанур Ягафаров будет курировать деятельность министерства образования и науки, министерства культуры, управления по контролю и надзору в сфере образования, агентства по печати и СМИ республики. Ирек Сагитов, работавший заместителем начальника управления Росгвардии в Башкортостане, станет отвечать за работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитетов по ЧС и делам юстиции. Новый заместитель премьер-министра Рустам Муратов параллельно назначен министром экономического развития и инвестиционной политики. В его полномочия также входит контроль за деятельностью министерства цифрового развития, госкомитетов по предпринимательству, туризму и внешнеэкономическим связям.

Исполнявшие до этого времени обязанности министров и руководителей ведомств чиновники утратили приставку "и.о". Так, Максим Забелин назначен министром здравоохранения, Амина Шафикова - министром культуры, Геннадий Разумикин - министром цифрового развития, Руслан Хабибов - министром спорта и молодежной политики, Александр Шельдяев - министром промышленности и энергетики, Римма Бойцова возглавила госкомитет по предпринимательству, Денис Булатов - госкомитет по конкурентной политике, Фарит Гумеров - госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Алексей Гусев - госкомитет по защите прав потребителей, Руслан Мирсаяпов - госкомитет по внешнеэкономическим связям, Тимур Мухаметьянов - госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству, Салават Нафиков - госкомитет по туризму, Борис Мелкоедов - агентство по делам печати и СМИ, Азат Зиганшин - управление ветеринарии, Ильгам Фаткуллин - управление по делам архивов.