В Башкирии изменился состав регионального правительства

Новости

Мошенник обманул волейболистку паралимпийской сборной России на 5 млн 10:48
В Приморье нашли останки аквалангиста 10:44
На Камчатку пришло новое грузопассажирское судно 10:40
В Прикамье нашли место падения пропавшего самолета 10:38
Путин поздравил гендиректора ВГТРК Олега Добродеева с юбилеем 10:37
В Татарстане из семьи забрали 9-летнюю девочку весом в 7 килограммов 10:34
Синоптики предупредили о нехватке кислорода в столичном воздухе 10:28
На поиски пропавших в Приморье рыбаков отправился вертолет 10:27
Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев 10:21
Военные СГ проведут наблюдательный полет над Латвией 10:16
Ученые рассказали, как снизить риск развития алкоголизма 10:15
В Хабаровске поприветствовали новые самолеты 20 тоннами воды 10:14
На каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне 10:12
В Костроме ураган повредил линии электропередач и дорожные знаки 10:04
В Иране снимают с производства самую популярную машину последних 25 лет 09:59
В Удмуртии простились с солисткой бурановских бабушек 09:57
В Беларуси начнет вещание российский телеканал о путешествиях 09:53
В Пулково автомобиль врезался в частный самолет 09:50
Избивший DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО 09:47
Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле 09:43
В Ленобласти грузовик рассыпал 23 тонны щебня на федеральной трассе 09:34
В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник 09:30
Ученые Челябинска разработают аппарат для посадки на астероид 09:28
Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром" 09:20
В Бердске пропавшего по дороге в школу подростка нашли погибшим 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 10:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии изменился состав регионального правительства

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
Глава Башкортостана Радий Хабиров объявил состав и структуру нового правительства республики. Согласно документу, исполнительные органы РБ представляют 14 министерств, 11 госкомитетов, четыре управления, одно агентство и одна государственная инспекция.

- Большая часть министерств и ведомств сохранили свои названия, структуру и руководящий состав, - отметил Радий Хабиров. - Однако есть некоторые изменения.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Правительство Башкирии ушло в отставку

Так, государственный комитет Башкортостана по предпринимательству и туризму разделен на госкомитет РБ по предпринимательству и госкомитет РБ по туризму. Республиканское министерство экономического развития преобразовано в министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана. Министерство промышленности и инновационной политики стало министерством промышленности и энергетики РБ. Министерству образования региона добавили полномочий, теперь оно называется министерство образования и науки Башкортостана.Государственный комитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика" преобразован в министерство цифрового развития государственного управления Башкортостана. Госкомитет РБ по мониторингу социально-экономического развития стал госкомитетом республики по конкурентной политике.

Кресло премьер-министра займет сам Радий Хабиров. У него стало девять заместителей, в том числе два - первых.

Так, первым заместителем премьер-министра назначен Андрей Назаров, который будет курировать организацию работы правительства, бюджет, финансы, земельные и имущественные отношения, реализацию нацпроектов и ход выполнения стратегии развития региона до 2024 года.

Еще одним первым заместителем премьер-министра правительства республики стал Илшат Тажитдинов. Он будет возглавлять аппарат правительства республики, вести вопросы обеспечения его деятельности и контролировать выполнение органами власти решений правительства, региональный проектный офис.

Кроме того, в правительстве - семь вице-премьеров. Свои посты сохранили Раиф Абдрахимов, Ильшат Фазрахманов, Ленара Иванова, Борис Беляев. Раиф Абдрахимов, как и прежде, станет курировать строительную сферу и дорожное хозяйство. На Ильшата Фазрахманова, помимо сельского хозяйства, возложены функции контроля за сферой лесного хозяйства

На Борисе Беляеве остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства, министерства природопользования и экологии, а также тарифной политики.

Ленара Иванова стала не только вице-премьером, но и министром семьи, труда и социальной защиты населения РБ, кроме того, она будет курировать и деятельность минздрава республики.

Фото: Петр Коннов/РГ
Жителей Башкирии научат жить долго и счастливо

Новыми заместителями премьер-министра правительства назначены Фанур Ягафаров, Ирек Сагитов и Рустам Муратов. Фанур Ягафаров будет курировать деятельность министерства образования и науки, министерства культуры, управления по контролю и надзору в сфере образования, агентства по печати и СМИ республики. Ирек Сагитов, работавший заместителем начальника управления Росгвардии в Башкортостане, станет отвечать за работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитетов по ЧС и делам юстиции. Новый заместитель премьер-министра Рустам Муратов параллельно назначен министром экономического развития и инвестиционной политики. В его полномочия также входит контроль за деятельностью министерства цифрового развития, госкомитетов по предпринимательству, туризму и внешнеэкономическим связям.

Исполнявшие до этого времени обязанности министров и руководителей ведомств чиновники утратили приставку "и.о". Так, Максим Забелин назначен министром здравоохранения, Амина Шафикова - министром культуры, Геннадий Разумикин - министром цифрового развития, Руслан Хабибов - министром спорта и молодежной политики, Александр Шельдяев - министром промышленности и энергетики, Римма Бойцова возглавила госкомитет по предпринимательству, Денис Булатов - госкомитет по конкурентной политике, Фарит Гумеров - госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Алексей Гусев - госкомитет по защите прав потребителей, Руслан Мирсаяпов - госкомитет по внешнеэкономическим связям, Тимур Мухаметьянов - госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству, Салават Нафиков - госкомитет по туризму, Борис Мелкоедов - агентство по делам печати и СМИ, Азат Зиганшин - управление ветеринарии, Ильгам Фаткуллин - управление по делам архивов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
США отказались передать России летчика Ярошенко
Умер диссидент и писатель Владимир Буковский