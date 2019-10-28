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28.10.2019 12:47
Проект: В регионах

В Чебоксарах после реконструкции открыли крупную магистраль

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии после масштабной реконструкции открыли автомобильное движение по бульвару Электроаппаратчиков. В церемонии по этому поводу принял участие глава республики Михаил Игнатьев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Важная городская магистраль была обновлена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Фото: Николай Гагарин/РГ
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В результате ремонта проезжая часть протяженностью более 325 метров расширена с двух до четырех полос. Также были переустроены сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, кабельные линии, сети связи, наружного электроосвещения, отремонтированы светофоры.

Стоимость реконструкции составила более 48,4 миллиона рублей. А работы на этом участке дорожники сумели завершить раньше установленного срока.

- Дорога, соединяющая Президентский бульвар и улицу Карла Маркса, была разбита, и это создавало проблему для движения. Рассчитываем, что после ремонта здесь будет намного меньше пробок. Здесь также благоустроены тротуары, освещение сделано с энергосберегающими светодиодными лампами. То есть были использованы инновационные технологии. Благодарю всех строителей, дорожников за ответственный подход, - сказал Игнатьев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Отметим, в 2019 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чувашии работы ведутся на 55 объектах, при этом почти половина - 25 объектов - в столице республики. На сегодняшний день в эксплуатацию введено уже порядка 70 процентов запланированных объектов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Важно, что государственная программа воплощается в реальные дела. Мы не первый год обеспечиваем выполнение программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря чему с каждым годом и дороги, и тротуары в городе становятся лучше, - глава Чувашии.

Как отметили в администрации главы республики, всего на развитие транспортной системы Чувашии до 2024 года запланировано выделить около 23 миллиардов рублей.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия: нацпроекты в действии
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