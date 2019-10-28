В Ижевске разбился экран новой умной остановки на Центральной площади. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Отрабатываем две версии: вандализм либо технический брак. Сейчас просматриваем записи с камер видеонаблюдения. Если факт внешнего воздействия подтвердится, материалы будут переданы в полицию, - сказал Бекмеметьев.

Несколько умных остановок общественного транспорта в Ижевске появились около месяца назад. Их оборудовали зарядными устройствами для смартфонов и сенсорным дисплеем, на котором можно посмотреть, где едет нужный автобус или троллейбус, позвонить, если, к примеру, потерялся свой телефон, вызвать скорую помощь или полицию.