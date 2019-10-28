В какой столовой самые лучшие обеды для учеников

Столовую ижевской школы N97 "Гармония" признали лучшей в стране. Конкурс проводился по инициативе Министерства просвещения РФ, в нем участвовали 615 школ 67 регионов России.

Как рассказал "РГ" директор учебного заведения Ахтам Чугалаев, изначально дети и сотрудники "Гармонии" были довольны и прежней столовой. Но через некоторое время пришли к решению, что пора кардинально менять все принципы работы столовой. Что в ней должно быть особенно важно? Успеть за короткую перемену накормить всех учеников и в идеале дать им возможность выбора блюд. Для этого в учебном заведении изучили все модели питания.

Первую - с раздачи, когда дети с подносом выстраиваются в очередь, исключили. За 15-20 минут так успеют пообедать лишь 50-80 детей, а надо 450-500 ребят. Увеличивать обеденный перерыв до 1,5 часа тоже не решились - долгий учебный день станет еще длиннее. Может, увеличить количество линий раздачи? Но тогда бы пришлось нанимать новых сотрудников. Модель шведского стола в школе тоже исключили - по нормам СанПиНа детей нельзя привлекать к раздаче пищи. А вот модель "преднакрытия" столов учебное заведение решило принять на вооружение, но модернизировать - сделать так, чтобы на месте каждого ученика были не одинаковые блюда, а те, которые хочет съесть именно он.

- Мы разработали специальное мобильное приложение, через которое ученик сможет заранее сформировать и заказать свое меню. Для этого нам предстоит разработать 10-15 вариантов школьного меню, тогда как в обычной школе действует одно, максимум два меню. Мобильное приложение сформирует сводный заказ. К началу нового дня работники столовой получат заказ на день, где будет понятно, какой стол какими блюдами необходимо сервировать. Сейчас мы подошли к самой сложной части проекта: разработке 10-15 параллельных меню. Мобильное приложение уже работает в штатном режиме и доступно родителям. Кстати, через него проводится оплата питания, - рассказал директор школы Ахтам Чугалаев.

В меню школы уже сейчас есть блюда не только русской, но и удмуртской, татарской, узбекской, итальянской, финской кухни. Есть и постные, халяльные, кошерные блюда

Такой метод позволит без очередей накормить более тысячи детей. Кстати, в меню школы уже сейчас есть блюда не только русской, но и удмуртской, татарской, узбекской, итальянской, финской кухни. Есть и постные, халяльные, кошерные блюда. Кстати, цены на обед с модернизацией столовой останутся прежними: трехразовое питание обойдется в 150 рублей с человека.

- Важно понимать, что школьное питание должно быть доступным. С другой стороны, в погоне за низкой ценой можно потерять качество и пользу такого питания, поэтому важно сохранять баланс между ценой и качеством. Особенность нашей модели еще и в том, что мы все делаем сами, готовим силами своих работников. Мы сотрудничаем с удмуртскими производителями продуктов питания, местными фермерами. Обеспечены самыми качественными продуктами. За время реализации проекта мы увеличили собственные складские и холодильные помещения. Это позволяет нам создавать разумные запасы продуктов питания, - рассказал директор.

Сейчас школьная столовая продолжает меняться: заканчивается модернизация производственных цехов, в каникулы отремонтируют обеденные залы, появится второе кафе для старшеклассников.

Родители, кстати, изменениями в столовой тоже очень довольны. Еще бы, ведь они сами принимали непосредственное участие в разработке проекта, начиная от профессиональных консультаций и вплоть до разработки новой модели технологического процесса. Кроме того, они обеспечили снижение цены при покупке оборудования и его приобретение на условиях длительной беспроцентной рассрочки.

- Думаю, что уже к следующему учебному году мы выйдем на финишную прямую, и наша столовая обеспечит самое главное - возможность выбора каждому школьнику, - подытожил Чугалаев.

Комментарий

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска:

- На сегодня охват горячим питанием в Ижевске составляет 95,5 процента. В городе несколько компаний - организаторов питания, они работают в 80 процентах учреждений. Одиннадцать школ, в том числе 97-я, выбрали вариант самостоятельно заниматься этим вопросом. И компании, работающие на аутсорсинге, и школьные администраторы пришли к однозначному выводу, что в столовой должно быть вкусно и комфортно. Поэтому столовые постепенно трансформируются в формат кафе, меню становится вариативным. Причем закупка оборудования, посуды, ремонты проводятся не за счет бюджетных источников, организаторы питания сами вкладываются в модернизацию. Подчеркну, что к качеству продуктов в Ижевске особый контроль. Набирает обороты общественное движение "За честные продукты детям", цель которого - пресечь поставку некачественных товаров в детские учреждения.

Если в школе такое меню, ученики от обедов не отказываются. Школ, где хорошо и вкусно кормят, становится все больше. 97-я - одна из них. Фото: mskobr.ru

Зачем нужен конкурс?

На этом конкурсе министерство просвещения определило лучшие региональные системы школьного питания и на их основе создаст единую концепцию, которая снимет многие вопросы. После того как концепция будет готова, регионы смогут взять опыт лучших школ на вооружение и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее.

"Министерство проводит мониторинг для выявления лучших практик, - отметили "РГ" в министерстве просвещения. - Всероссийский конкурс проектов организации питания школьников - часть этой системной работы".

Подготовила Ксения Колесникова