В Кировской области завели уголовное дело по ДТП с четырьмя погибшими

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в котором погибли четыре человека и девять получили травмы, сообщили в понедельник в УМВД по региону.

Уголовное дело в отношении 47-летнего водителя Ford Transit возбуждено по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Напомним, 26 октября, в Нолинском районе на 130 километре автодороги Киров-Вятские Поляны водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь в сторону Кирова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе девочка-подросток, погибли. Водитель, семь пассажиров микроавтобуса и восьмилетняя пассажирка ВАЗа получили травмы.