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28.10.2019 22:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье на жилищные выплаты молодым семьям выделят 61 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье сократят очередь среди молодых семей, нуждающихся в господдержке для приобретения жилья. Размер социальной выплаты для них достигнет 40 процентов от расчетной стоимости квартиры. На эти цели в 2020 году региональный бюджет выделит 61 миллион рублей.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Как сообщила пресс-служба правительства области, соответствующие изменения были внесены в Правила предоставления молодым семьям жилищных социальных выплат в рамках федеральной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Были объединены два вида государственной помощи, и теперь нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи и семьи молодых специалистов могут получить социальную выплату в размере 40 процентов от расчетной стоимости жилья. Такая мера приведет к увеличению софинансирования из федерального бюджета.

- Меры господдержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Оренбуржье востребованы. В 2019 году мы значительно продвинулись в этом направлении - жилищные выплаты получили более 880 семей. Эту динамику мы должны сохранять и наращивать. Молодых семей, решивших свои жилищные вопросы при поддержке государства, должно становиться больше, а очередь на получение выплат должна сокращаться, - подчеркнул губернатор региона Денис Паслер.

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Кроме того, на заседании облаправительства были приняты изменения в правила предоставления социальной выплаты на первоначальный взнос при получении ипотечного кредита в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области". Претендовать на поддержку теперь смогут те, кто стал участниом подпрограммы до 2018 года: в списке - свыше 2000 молодых семей. Финансирование на эти цели из областного бюджета в 2020-м составит 61 миллион рублей.

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