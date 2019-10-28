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28.10.2019 23:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье стартовал V региональный чемпионат WorldSkills Russia

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Более 400 юношей и девушек из Оренбургской области, а также Санкт-Петербурга, Татарстана, Владимирской, Московской, Свердловской, Челябинской областей и Казахстана стали участниками V открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", открывшегося в понедельник.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщило министерство образования региона, соревнования пройдут в Оренбурге, Бузулуке и Орске. Участники будут бороться за медали по 43 компетенциям основного возрастного состава (студенты), 16 компетенциям возрастной линейки юниоры (школьники) и 7 компетенциям возрастного состава 50+ "Навыки мудрых".

Фото: Официальный сайт WorldSkills Kazan 2019
Оренбуржец Искандар Слаев победил на мировом чемпионате WorldSkills

На церемонии открытия турнира и.о вице-губернатора Оренбуржья по социальной политике Павел Самсонов отметил, что движение "Молодые профессионалы" в Оренбургской области с каждым годом становится все более популярным.

- Заметно вырос уровень подготовки команд. Представители области успешно выступают на финалах национального и мирового чемпионата. В копилке Оренбургской области за три года 2 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей и 4 награды за профессионализм, - подчеркнул Самсонов.

Напомним, что выпускник оренбургского колледжа сервиса Искандар Слаев занял на мировом чемпионате в Казани первое место по компетенции "Поварское дело".

В оренбургских школах начались уроки бизнеса

- Сейчас у нас популярны специальности и профессии реального сектора экономики. Это позволяет выпускникам сразу поступить на предприятие и получать достойное вознаграждение за свой труд, - заметил и.о. министра образования региона Алексей Пахомов. - Чемпионат WorldSkills - мероприятие многогранное. В нем участвуют 448 молодых людей, 486 экспертов. Каждый колледж и каждый техникум в Оренбургской области участвует в движении, и мы имеем возможность выбрать тех, кто достойно представит наш регион на соревнованиях всероссийского уровня.

Помимо соревновательной части, в рамках чемпионата пройдут мероприятия деловой и профориентационной программы.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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